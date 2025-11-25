Tribunal Electoral reporta bajo avance en la recolección de firmas para revocatorias de mandato

En cuanto a otros procesos, el director informó que la recolección de firmas para la revocatoria del alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, suma apenas 47 firmas , mientras que la del alcalde de Colón, Diógenes Galván, acumula alrededor de 200 .

Ciudad de Panamá/El Tribunal Electoral (TE), a través de la Dirección de Organización Electoral, ofreció este martes un conversatorio con periodistas para presentar un balance de las actividades en curso de cara a las elecciones generales de 2029.

Durante el encuentro, el director de Organización Electoral, Rubén Darío González, explicó el estado actual de los procesos de revocatoria de mandato y los avances de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

González detalló que el TE ha recibido 15 solicitudes de revocatoria, de las cuales tres fueron archivadas al momento de su presentación por no cumplir los requisitos legales.

Actualmente, ocho procesos se mantienen en el periodo de recolección de firmas.

Según el balance, los casos más avanzados corresponden a la alcaldesa y vicealcalde de Arraiján, así como del diputado independiente, Manuel Chen, aunque este último solo registra un 4% del total requerido.

El plazo para completar las firmas vence el 15 de enero de 2026, y aunque el avance es reducido, González señaló que los promotores aún cuentan con tiempo para alcanzar el porcentaje exigido, que en el caso de los alcaldes es del 30% del padrón del corregimiento o distrito correspondiente.

En cuanto a otros procesos, el director informó que la recolección de firmas para la revocatoria del alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi suma apenas 47 firmas, mientras que la del alcalde de Colón, Diógenes Galván, acumula alrededor de 200.

Sobre la Comisión Nacional de Reformas Electorales, González indicó que la discusión avanza “a buen paso”.

El organismo se encuentra finalizando el cuarto bloque de propuestas, quedando únicamente un quinto bloque para culminar el proceso dentro de la comisión.

Uno de los temas relevantes discutidos recientemente fue el de la paridad de género. El Tribunal Electoral propuso eliminar la certificación otorgada por las Secretarías de la Mujer de los partidos políticos —conocida como la “válvula de escape”—, sin embargo, la recomendación no obtuvo aprobación en la última sesión.

