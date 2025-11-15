Reformas electorales: Así fue la votación del polémico artículo que revive la renuncia tácita por apoyar a independientes

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) vivió una de sus sesiones más tensas de las últimas semanas al aprobar, con nueve votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, la modificación al numeral 3 del artículo 365 del Código Electoral, una propuesta que revive la figura de la renuncia tácita para quienes, estando inscritos en partidos políticos, decidan respaldar a candidatos por la libre postulación en las próximas elecciones.

Una lectura confusa que encendió las alarmas

La sesión arrancó con la lectura oficial de la propuesta a cargo del secretario de la comisión, el director de Organización Electoral. En un inicio, incluso se generó confusión:

Todos los ciudadanos que estén inscritos en partidos políticos podrán firmar en respaldo a una nómina que se postule por libre postulación. Perdón, que no estén inscritos…”, corrigió el funcionario ante los presentes.

Luego precisó que, en el caso de quienes sí pertenezcan a colectivos partidarios, respaldar a un independiente implicará su renuncia tácita al partido, lo que constituye el punto más polémico de la reforma.

El texto agregado también detalla que las firmas deberán provenir de ciudadanos con derechos políticos vigentes; que los precandidatos presidenciales solo podrán recibir apoyo de personas inscritas en el registro electoral; y que, para otros cargos, las firmas deberán corresponder a residentes de la circunscripción correspondiente.

Además, se recordó que para aspirar por la libre postulación, un ciudadano no podrá estar inscrito en un partido político durante el año previo a la solicitud para iniciar la recolección de firmas. Y añadió que las firmas recolectadas constituyen “datos personales sensibles”, protegidos por la Ley 81 de 2019.

Datos sensibles y límites de divulgación

Otro apartado leído estableció que, una vez que el Tribunal Electoral reconozca oficialmente las firmas obtenidas y concluya el periodo de impugnación, cesará la condición de respaldo, por lo que esa información no podrá ser divulgada, salvo por requerimiento específico de una autoridad competente.

La propuesta también fija un plazo: las postulaciones de los tres precandidatos presidenciales y las tres nóminas con más firmas deberán quedar en firme antes del 30 de noviembre del año previo a las elecciones, sujetas al régimen de rendición de cuentas.

“La mesa es soberana”: mensaje del magistrado Guerra

Tras la lectura, el magistrado del Tribunal Electoral, Luis Guerra, quien presidía la sesión del jueves, puntualizó que el Tribunal simplemente dio lectura al fallo de la Corte Suprema, pero que reconoce que la CNRE tiene plena autoridad para abrir debates y proponer cambios.

La mesa de reformas electorales es soberana… quien presida no puede coartar el derecho que tienen los representantes de los colectivos y de toda esta mesa de entrar a ver un tema”, expresó Guerra. Añadió que, si en un futuro la reforma es impugnada ante la Corte Suprema, eso excederá la competencia de quienes integran la comisión.

Cómo votaron los sectores

La aprobación se decidió así:

✔ A favor:

Partido Revolucionario Democrático (PRD)

Partido Popular (PP)

Molirena

Partido Panameñista

Cambio Democrático

Realizando Metas

Fiscalía General Electoral

Representantes de ONG

Representante de la empresa privada

✔ Abstenciones:

Alianza

Movimiento Otro Camino (MOCA)

Representantes de ONG

Sector de trabajadores

❌ En contra:

La libre postulación, votada por el diputado Jorge Bloise

Reacciones: apoyo en la mesa, rechazo afuera

Aunque dentro de la comisión algunos sectores avalaron la reforma, afuera el ambiente fue distinto. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) manifestó una profunda preocupación, señalando que la medida representa “un golpe a la participación ciudadana” y llega en un momento de debilidad de la credibilidad pública en los partidos políticos.

Paradójicamente, pese a esa postura pública, el representante del gremio empresarial en la CNRE votó a favor de la propuesta.

Para críticos y defensores, lo aprobado podría marcar un antes y un después en la relación entre los partidos políticos y la libre postulación rumbo a las próximas elecciones generales, si eso es avalado en la Asamblea Nacional, donde los partidos políticos tienen una amplia representación.