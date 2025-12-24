Aprueban aval por más de $1,590 millones para financiar túnel de la Línea 3 del Metro

El Metro de Panamá solicitó al MEF la aprobación de un nuevo cronograma y el respaldo financiero para la fase 2 del proyecto correspondiente al Tramo Soterrado.

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó un aval estatal de hasta $1,590 millones para garantizar obligaciones de pago futuras vinculadas al tramo soterrado de la Línea 3 del Metro de Panamá, como parte del nuevo esquema financiero del proyecto tras su separación del cuarto puente sobre el Canal.

Por medio del Decreto No. 40, del 23 de diciembre de 2025, se autoriza al Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a constituir dicho aval.

El aval permitirá respaldar las obligaciones que serán reconocidas mediante Certificados de No Objeción (CNO), derivados del contrato No. MPSA-12-2020 suscrito entre el Metro de Panamá, S.A. (MPSA) y el Consorcio HPH Joint Venture, encargado del diseño, construcción, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema integral de la Línea 3 del Metro.

El documento detalla que el proyecto sufrió modificaciones en su alcance, al separarse la Línea 3 del proyecto del cuarto puente sobre el canal de Panamá, lo que implicó la construcción de un túnel subterráneo. Estos cambios derivaron en nuevas adendas contractuales y en la actualización del esquema de financiamiento originalmente aprobado.

Según el decreto, el Metro de Panamá solicitó al MEF la aprobación de un nuevo cronograma y el respaldo financiero para la fase 2 del proyecto correspondiente al Tramo Soterrado. Tras el análisis de solvencia económica y financiera, el MEF consideró conveniente la emisión de un nuevo aval para reducir costos de financiamiento y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El aval autorizado será emitido a favor del cesionario o cesionarios que participen en el esquema de financiamiento, conforme al contrato de cesión de créditos que deberá ser notificado y registrado ante el MEF. El monto garantizado se reducirá de manera progresiva conforme el Metro de Panamá realice los pagos establecidos en los Certificados de No Objeción, debidamente refrendados por la Contraloría General de la República.

El decreto también faculta al ministro o viceministros de Economía y Finanzas a suscribir el aval correspondiente y establece que, en caso de requerirse su ejecución, los ajustes se realizarán dentro del Presupuesto General del Estado de la vigencia fiscal correspondiente.