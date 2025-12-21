¡Atención! El Metro anuncia que desde el 22 de diciembre se trasladarán vigas del túnel de la Línea 3

Se anunció que no se realizarán traslados los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre , como parte de la planificación logística y operativa de los trabajos.

Panamá/El Metro de Panamá, S.A. iniciará a partir del lunes 22 de diciembre una nueva fase en la construcción de la Línea 3, con el traslado y montaje de las vigas de rodaje que formarán parte del tramo soterrado del proyecto.

Los trabajos se desarrollarán en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., como parte del proceso de equipamiento del túnel, por donde circularán los trenes tipo monorriel. De acuerdo con la información oficial, este tramo presenta actualmente un avance del 46 %, y entra en una etapa considerada decisiva para el desarrollo de la obra y la transformación de la movilidad en Panamá Oeste.

Las vigas, fabricadas en la planta de prefabricados PC Yard, ubicada en Puerto Vacamonte, miden 12 metros de largo y pesan 36 toneladas cada una. Estas estructuras cumplen con los parámetros de seguridad establecidos por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Ruta y logística del traslado

El traslado de las vigas seguirá la ruta aprobada en el Plan de Manejo de Tráfico, partiendo desde Puerto Vacamonte, ingresando a la autopista Arraiján–La Chorrera, continuando por la carretera Presidente Roberto F. Chiari y llegando al Complejo Industrial de Farfán, a través de la entrada de Panamá Pacífico, en el intercambiador 2.

A partir del lunes 22 de diciembre, iniciará el proceso de equipamiento del tramo soterrado de la #Línea3 con el traslado de vigas por donde circularán los trenes tipo monorriel.



🕗 Horario de trabajo:

De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



⚠️ Importante:

📆 Los días 24, 25, 30 y 31 de… pic.twitter.com/KIUyNNVVCB — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) December 20, 2025

En esta primera fase se instalarán 90 vigas dentro del túnel construido con metodología tradicional, para luego continuar con el equipamiento del túnel excavado por la tuneladora Panamá.

Fechas sin traslado

Las autoridades informaron que no se realizarán traslados los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre, como parte de la planificación logística y operativa de los trabajos.

El Metro de Panamá solicitó la comprensión de la ciudadanía ante las posibles molestias que puedan generar estas labores, reiterando que se trata de trabajos necesarios para el avance del proyecto, y exhortó a los conductores a seguir las señales de tránsito y las medidas de seguridad establecidas en las áreas intervenidas.