Metro de Panamá: Mulino afirma que Línea 3 es 'como un nuevo Canal'; espera dejar las bases para la Línea 2A

Ciudad de Panamá/El presidente José Raúl Mulino destacó este jueves en la conferencia semanal los avances en la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, calificándola como una "portentosa obra" .

La Línea 3 es como otro canal de Panamá para todos los efectos prácticos. Estamos pasando por debajo del canal. Tiene un mérito impresionante”.

Con estas palabras, Mulino resaltó la magnitud técnica e histórica del proyecto, que incluye un túnel bajo el canal de Panamá.

El mandatario Mulino enfatizó que proyectos como el Metro deben superar diferencias partidistas: “Puede haber diferencias políticas entre gobiernos, pero las obras que benefician al pueblo —en carreteras, puentes, salud o transporte— deben avanzar y terminarse. El Metro de Panamá es un ejemplo de que el país puede hacer cosas grandes”.

Mirando hacia el futuro: bases para la Línea 2A

Mulino también anunció que su administración tiene como meta sentar las bases para la construcción de la Línea 2A antes de que termine su periodo.

Este nuevo tramo pretende atravesar el corazón de la ciudad de Panamá, desde San Miguelito pasando por la Universidad de Panamá: “Ojalá podamos dar sentadas bases para esa otra línea —la 2A— que va a pasar por puntos clave donde hay mucha movilidad de gente, especialmente estudiantes.”