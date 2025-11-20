Mulino vuelve a cuestionar viaje de diputados a Taiwán: 'No vamos a permitir que traigan a Panamá un problema que no es nuestro'

El presidente Mulino desestimó las justificaciones de los diputados que argumentan que su viaje busca promover inversiones o proyectos de cooperación.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, habló a actores políticos en pugna sobre el reciente viaje de varios diputados de la Asamblea Nacional a Taiwán en su conferencia de prensa semanal de este jueves.

“Las relaciones internacionales de Panamá las manejo yo como presidente, por mandato de la Constitución”, afirmó Mulino, reiterando que la conducción de la política exterior es una atribución exclusiva del Órgano Ejecutivo, y que cualquier acción en este ámbito debe estar alineada con el interés nacional y los acuerdos internacionales vigentes.

El mandatario Mulino dejó claro que no aprueba ni avala el viaje de los diputados a Taiwán. “No estoy de acuerdo. Mi gobierno no avala ese viaje”, dijo con rotundidad. “Sé que las consecuencias pueden ser complejas, complejas. Y una vez más sé que ese viaje está auspiciado por quienes buscan prender un tamborito aquí en Panamá, entre la relación de China y Taiwán, y entre China y Panamá. No lo voy a permitir”.

Los diputados que se han mencionado en el viaje a Taiwán son: Manuel Cohen, Eduardo Gaitán, Ernesto Cedeño y Betserai Richards.

Mulino recordó que Panamá mantiene relaciones diplomáticas plenas y reconocidas con la República Popular de China, y no con Taiwán. “Esa es la realidad. Esa es nuestra política exterior. No hay dos políticas. No hay ambigüedad”, añadió.

El presidente Mulino desestimó las justificaciones de los diputados que argumentan que su viaje busca promover inversiones o proyectos de cooperación.

He visto los comunicados. Se habla de inversiones, de proyectos… pero detrás de eso hay otra intención. Coman bastante chow mein: buenos hoteles, buenos paseos, agridulces… pero hasta ahí. No vamos a permitir que atraigan a Panamá un problema que no es nuestro”.

“No es de Panamá”, insistió. “No vamos a permitir que esa fuerza de atracción nos lleve a un conflicto que se resuelve allá en Washington, no aquí. Panamá no puede ser escenario de disputas que no nos incumben”.

El presidente Mulino concluyó con un mensaje: “Espero que les vaya bien, que regresen contentos los que viajaron. Pero esta decisión no representa al gobierno de Panamá. No la avalo. No la apoyo. Y si hay consecuencias, las asumirá quien las provocó —no el Estado panameño”.

Mulino indicó que Taiwán no ha pedido nada a Panamá sobre posibles relaciones comerciales y criticó el manejo del expresidente Juan Carlos Varela con el restablecimiento de relaciones con China.