Mulino acompañará a María Corina Machado a recibir su premio Nobel de la Paz en Noruega

El mandatario estará fuera del país por al menos 4 días.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañará a María Corina Machado, Nobel de la Paz, en la ceremonia oficial donde se le hará entrega del premio, la cual tendrá lugar en la ciudad de Oslo, Noruega.

Así lo detalló en la mañana de este jueves 20 de noviembre.

“He sido invitado por María Corina Machado a acompañarla en Noruega para el otorgamiento del premio Nobel de la Paz”.

Afirmó que hace 10 días recibió la noticia, "muy emotiva y significativa para Panamá".

A juicio del mandatario, Machado es "una guerrera de la democracia y la libertad".

Para cumplir con esta misión, afirmó, saldrá de Panamá entre el 6 o 7 de diciembre y estará regresando el 11 de diciembre.

“Tengo que ir a Oslo a acompañar a María Corina, una gran dirigente y líder del pueblo de Venezuela, a quien le deseo lo antes posible el pleno recobro de su democracia y su libertad”, subrayó.

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada el pasado 10 de octubre con el premio Nobel de la Paz, por el Comité Noruego del Nobel, que destacó su "incansable" defensa de la democracia frente al "brutal" gobierno de Nicolás Maduro.

Machado fue premiada "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

"Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes", destacó el presidente del Comité.

Según él, María Corina Machado se ha impuesto como "una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida", y que ahora exige "elecciones libres y un gobierno representativo".

"Pese a enfrentar serias amenazas contra su vida, ha permanecido en el país, una elección que ha inspirado a millones", agregó el presidente del Comité Noruego del Nobel, quien estimó que Venezuela "ha evolucionado de un país próspero y relativamente democrático a un Estado brutal y autoritario".

Recientemente, Machado, de 58 años, ingeniera y madre de tres hijos, manifestó su respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que el gobierno de Maduro tachó de "amenaza".

Con información de AFP.