Interpol aprehende a costarricense requerido por delitos sexuales y maltrato a la mujer en Guatemala

El hombre mantiene una solicitud de extradición vigente emitida por las autoridades de la República de Guatemala.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá, aprehendió a un ciudadano de nacionalidad costarricense en el corregimiento de Calidonia, como parte de un operativo de cooperación internacional.

De acuerdo con información oficial, el hombre mantiene una solicitud de extradición vigente emitida por las autoridades de la República de Guatemala, donde es requerido por la presunta comisión de delitos sexuales y otros hechos relacionados con el maltrato a la mujer.

Tras su ubicación, las unidades de Interpol procedieron a la aprehensión conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos, en estricto cumplimiento de los acuerdos internacionales de cooperación policial.

El ciudadano fue trasladado por personal de Interpol para los trámites correspondientes ante las autoridades competentes, a fin de dar inicio al debido proceso de extradición conforme a la ley.