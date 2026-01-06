Aprehenden a mujer con 159 paquetes de droga y armas de fuego en Juan Díaz

La mujer fue puesta a órdenes de las autoridades judiciales competentes para el desarrollo de las diligencias correspondientes, mientras avanzan las investigaciones para determinar posibles vínculos con otras estructuras criminales.

Una mujer de 41 años fue aprehendida por unidades de la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional Antidrogas, en coordinación con el Ministerio Público, tras el decomiso de 159 paquetes de presunta sustancia ilícita y armas de fuego durante un allanamiento realizado en el corregimiento de Juan Díaz.

La acción policial se desarrolló mediante una diligencia de allanamiento y registro en una residencia, donde las autoridades ubicaron los paquetes rectangulares con droga ocultos dentro de cajetas selladas, presuntamente utilizadas para encubrir la actividad ilícita.

Durante el operativo, también se decomisaron dos armas de fuego, 13 municiones, proveedores, dos teléfonos celulares y un vehículo color bronce, el cual se presume era utilizado para la comisión de actividades relacionadas con el narcotráfico.

La mujer fue puesta a órdenes de las autoridades judiciales competentes para el desarrollo de las diligencias correspondientes, mientras avanzan las investigaciones para determinar posibles vínculos con otras estructuras criminales.

Según informó la Policía Nacional, esta acción forma parte de las estrategias operativas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, reafirmando el compromiso de las autoridades con la seguridad ciudadana y el combate a los delitos relacionados con drogas en el país.