Interpol y FBI extradictan a norteamericana requerida por sustracción de menores

Una ciudadana norteamericana fue extraditada de manera efectiva y pasiva desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen hacia Estados Unidos, informó la Policía Nacional.

La acción fue realizada por agentes de Interpol Panamá, en coordinación con agentes del FBI.

La mujer es requerida en extradición por los Estados Unidos de América, por la presunta comisión del delito de secuestro internacional de menores.

La ciudadana fue aprehendida en una zona residencial el pasado 9 de diciembre de 20205 en una operación realizada por la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá, en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, ubicado al norte de la ciudad capital.

En la diligencia se logró el rescate de un menor que había sido sustraído en los Estados Unidos y trasladado a territorio panameño por esta persona, quien mantenía una notificación roja de Interpol, emitida por las autoridades de los Estados Unidos por el delito de sustracción de menores.

En el operativo también fueron decomisadas dos armas de fuego con permisos vencidos y municiones.

