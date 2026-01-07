Minsa extiende consulta pública sobre decreto de dispositivos médicos ¿Cuándo será?

La entidad reiteró que los comentarios y consultas sobre el proyecto de Decreto Ejecutivo también podrán ser enviados vía correo electrónico a eaguilarg@minsa.gob.pa , hasta el 6 de febrero de 2026 .

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la extensión de la consulta pública del proyecto de Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley 90 del 26 de diciembre de 2017, relacionada con dispositivos médicos y productos afines, modificada por la Ley 92 del 12 de septiembre de 2019.

De acuerdo con el comunicado oficial, para esta extensión de la consulta pública se han programado dos reuniones presenciales, que se realizarán en el salón de reuniones José Renán Esquivel, ubicado en el lobby del Despacho Superior del Minsa, edificio 273, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía.

La primera reunión se llevará a cabo el 15 de enero de 2026, mientras que la segunda está programada para el 5 de febrero de 2026.

Según el Minsa, estos encuentros permitirán presentar los avances del proyecto, atender consultas y recibir observaciones por parte de los participantes, como parte del proceso de consulta pública.

La entidad reiteró que los comentarios y consultas sobre el proyecto de Decreto Ejecutivo también podrán ser enviados vía correo electrónico a eaguilarg@minsa.gob.pa, hasta el 6 de febrero de 2026.

Asimismo, informó que el borrador del proyecto de Decreto Ejecutivo se encuentra disponible para consulta en la página web del Ministerio de Salud: https://www.minsa.gob.pa/normatividad.

Dicha ley regula los temas relacionados con la fabricación, acondicionamiento, importación, exportación, reexportación, información, publicidad, etiquetado, distribución, comercialización, almacenamiento, uso y disposición final de los dispositivos médicos y productos afines en el territorio nacional.

También sobre todo lo concerniente a las licencias de operación, certificado de libre venta, buenas prácticas de fabricación y almacenamiento, entre otras certificaciones.

