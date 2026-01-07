IMA anuncia megaferia de arroz este jueves en Penonomé; tiendas se mantienen en inventario

Esta medida busca garantizar una correcta organización y abastecimiento de los productos, con el fin de continuar ofreciendo un servicio eficiente a la población.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la ciudadanía que todas sus agroferias, tiendas y distribuidoras permanecerán cerradas a nivel nacional del lunes 5 al viernes 9 de enero, debido al desarrollo de inventarios programados en la institución.

La entidad explicó que esta medida busca garantizar una correcta organización y abastecimiento de los productos, con el fin de continuar ofreciendo un servicio eficiente a la población una vez se reanuden las operaciones.

El IMA exhortó a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación, donde se estarán anunciando las fechas de reapertura de los distintos puntos de venta en todo el país.

No obstante, la institución confirmó la realización de la Megaferia de arroz este jueves 8 de enero en las instalaciones del IMA, distrito de Penonomé, la cual iniciará a partir de las 8:00 a.m. El IMA recordó a los asistentes llevar su cédula de identidad personal y bolsa reutilizable para la compra del producto.