Fondos de las naviferias irán a un fideicomiso para sostener futuras compras del IMA

Ciudad de Panamá, Panamá/Con música típica panameña y un ambiente de alegría, este viernes 19 de diciembre cerraron oficialmente las naviferias en la ciudad de Panamá.

Al ritmo del tamborito y con una masiva asistencia de ciudadanos, la última jornada se desarrolló en los predios cercanos al parque Porras, donde cientos de personas acudieron para adquirir la canasta navideña y el tradicional jamón a precios accesibles.

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, destacó que el cierre de la naviferia en la capital se vivió como “una verdadera fiesta”, marcada por el orden, la organización y el respaldo de la comunidad. Según indicó, uno de los productos más demandados durante la jornada fue el jamón, vendido a un precio de 15 balboas, como parte de un esquema de subsidio compartido entre el Estado y los consumidores.

Murillo reconoció que, debido a la gran afluencia de personas, se generó algo de tráfico en los alrededores, pero subrayó que se trató de un evento puntual y de beneficio social. “Es un evento de felicidad y de apoyo para personas de bajos recursos que hacen su esfuerzo para llevar productos a menor precio a su mesa este 24 de diciembre”, afirmó.

En cuanto a los resultados, el director del IMA informó que hasta la fecha se han vendido alrededor de 450 mil piezas a nivel nacional. Al igual que el año pasado, la institución presentará un informe detallado sobre las ventas y el impacto del programa, como parte de su compromiso con la transparencia.

Las naviferias continuarán la próxima semana en áreas de difícil acceso, incluyendo el circuito de islas —como Taboga y Otoque— y varias zonas de la comarca Ngäbe Buglé, cuyos puntos específicos han sido anunciados a través de las redes sociales del IMA.

Respecto a los fondos recaudados por la venta de los jamones, Murillo explicó que los ingresos se destinan a un fideicomiso del IMA, utilizado para la rotación de compras y el pago a productores y distribuidores nacionales. Detalló que el instituto deberá cumplir el próximo año con pagos del 50% a la flota nacional y del 80% a distribuidores locales.

Durante la jornada final en la capital, se habilitaron filas especiales para jubilados, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores, lo que permitió agilizar el proceso de compra. Muchos asistentes destacaron la rapidez y eficiencia del sistema. En los alrededores, emprendedores aprovecharon la afluencia para ofrecer frutas y vegetales, permitiendo a las familias complementar su cena navideña.

De esta manera, las naviferias cerraron en la ciudad de Panamá con un balance positivo, alta participación ciudadana y el compromiso de continuar llevando estos mercados populares a todo el país.

Walter Quezada, subdirector del IMA, dijo que se prepararon 20,000 bolsas navideñas. A las 7:00 a.m. ya se habían vendido más de 10,000.