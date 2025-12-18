Naviferias: IMA ha entregado más de 390 mil jamones a nivel nacional; últimas ferias serán en las comarcas

Ante las agotantes y kilométricas filas, en muchas ferias de esta semana el IMA ha optado por iniciar alrededor de las 3:00 a.m. para poder atender a las personas que realizan filas 2 y 3 días antes del evento.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) está en la recta final del desarrollo de las polémicas y populares Naviferias a nivel nacional.

Este viernes 19 de diciembre finalizará el cronograma con una distribución en el Parque Porras de Calidonia y otra en Veracruz, en la cancha de baloncesto de la barriada Panamá, para luego finalizar en áreas comarcales a partir de la próxima semana.

El titular de la institución, Nilo Murillo, detalló que a la fecha se han distribuido más de 390 mil jamones en 128 puntos, pero al finalizar la jornada de hoy jueves 18 de diciembre, esa cifra aumentará considerablemente.

"Esa cifra va a aumentar a 425 o 450 mil con los otros puntos que vamos a visitar, y lo que resta será para las comarcas", indicó.

Este jueves, según la programación, se desarrollaron ferias en Arraiján, Tocumen, Megamall, comarca Ngäbe Buglé, Emberá y Madungandí.

Ante las agotantes y kilométricas filas, en muchas ferias de esta semana el IMA ha optado por iniciar alrededor de las 3:00 a.m. para poder atender a las personas que realizan filas de 2 y 3 días antes del evento.

