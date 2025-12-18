Mulino sobre Héctor Brands: 'Yo quisiera ser emprendedor para ganarme esa cantidad de dinero en tan poco tiempo'

Mulino señaló que estos movimientos financieros, sumados a la incautación de bienes como vehículos y joyas, evidencian fallas estructurales en los sistemas de contratación estatal.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino abrió este jueves un flanco directo contra lo que calificó como enriquecimientos acelerados vinculados a figuras políticas, al afirmar que casos recientes revelan ganancias millonarias sin controles adecuados.

“Yo quisiera ser emprendedor para ganarme esas barbaridades de plata en tan corto tiempo y seguir por ahí campante”, dijo el mandatario en referencia al exdiputado, Héctor Brands, imputado por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Mulino señaló que estos movimientos financieros, sumados a la incautación de bienes como vehículos y joyas, evidencian fallas estructurales en los sistemas de supervisión económica y contratación estatal.

A su juicio, lo que hoy está en discusión “es lo que hay que corregir” para impedir que fondos públicos terminen favoreciendo intereses privados.

En este contexto, el mandatario dirigió su mensaje hacia la Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas. Mulino la calificó como una norma obsoleta, ineficiente y costosa para el erario, calificándola como "un perfecto desastre”.

Al mismo tiempo, advirtió que licitar obras básicas —incluso “hacer una banca en un parque”— se convierte en un proceso vulnerable a impugnaciones, retrasos y resultados inciertos.

"Cualquier cosa puede pasar".

Como ejemplo, citó la licitación para una carretera en Panamá Oeste, que, pese a haber sido adjudicada, quedó impugnada y enfrenta meses de espera antes de avanzar. Según el presidente, el país necesita una vía expedita para proyectos urgentes y no un esquema que prolonga la demanda ciudadana.

“Eso es un despropósito. Aquí se tiene que ir al buen precio, al mejor precio, se acabó el relajo”, dijo, al afirmar que la ponderación subjetiva distorsiona la competencia.

El mandatario informó que ordenó a todos los ministerios sustituir sus comisiones evaluadoras, señalando que existen miembros “eternamente viviendo allí”.

“La próxima contratación pública que venga al gabinete y no se hayan cambiado las comisiones evaluadoras, no se aprueba”, advirtió.

Mulino extendió sus críticas al sistema de compras estatales Panamá Compra, al describirlo como “otro atraco, en perjuicio de los dineros de la nación”, en referencia a la adquisición de bienes a precios muy por encima del mercado. Dijo que se trata de aspectos técnicos que no detallaría públicamente, pero insistió en que el modelo será corregido.

Por último, confirmó que instruyó al director de Contrataciones Públicas a acelerar una propuesta de reforma estructural y que su expectativa es llevarla al gabinete en enero, con apoyo legislativo posterior. “Yo soy el principal oponente a que sigamos con ese régimen de contrataciones públicas", enfatizó.

