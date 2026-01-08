Instalan binoculares panorámicos en miradores del Parque Nacional Altos de Campana

La iniciativa contempla mejoras en los miradores y en las áreas de uso público del parque, con el objetivo de enriquecer la experiencia de los visitantes.

Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través de la Sección de Áreas Protegidas y Biodiversidad, instaló los dos primeros binoculares panorámicos en puntos estratégicos del Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, como parte de un proyecto orientado a la conservación del patrimonio natural y cultural del área protegida.

La iniciativa contempla mejoras en los miradores y en las áreas de uso público del parque, con el objetivo de enriquecer la experiencia de los visitantes y promover una mayor valoración de los recursos naturales.

Con estos nuevos artefactos, los turistas podrán apreciar con mayor detalle el Cerro Campana, así como las montañas y bosques que conforman uno de los destinos naturales más emblemáticos del país.

Los binoculares cuentan con tecnología que permite observar, desde distintos puntos del parque, la Bahía de Chame y sus extensos manglares, considerados ecosistemas clave para la biodiversidad y la protección de la franja costera. Esta vista panorámica busca reforzar la conexión entre los visitantes y el entorno natural, fomentando el respeto y la conciencia ambiental.

De acuerdo con MiAmbiente, la colocación de estos lentes panorámicos forma parte de las acciones destinadas a impulsar el ecoturismo responsable, la educación ambiental y el disfrute ordenado del Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, garantizando al mismo tiempo la conservación de sus valiosos ecosistemas para las futuras generaciones.