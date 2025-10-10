MiAmbiente refuerza la protección de tortugas marinas en la Bahía de Chame

Chame/Con el propósito de fortalecer la protección de las especies marinas y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) llevó a cabo un patrullaje terrestre de control, vigilancia y monitoreo de tortugas marinas en el Área Protegida Manglares de la Bahía de Chame, específicamente en Playa Cabezo, corregimiento de Punta Chame, distrito de Chame.

Durante la jornada, los guardaparques en turno, junto con el personal del proyecto Tortuguias, realizaron inspecciones tanto dentro como en las zonas de amortiguamiento del área protegida. Además, dieron seguimiento al vivero de tortugas marinas establecido en la zona, donde se desarrollan labores de conservación y educación ambiental.

El jefe del área protegida, Francisco Lorenzo, destacó que durante el recorrido no se detectaron incidencias, lo que demuestra el impacto positivo del trabajo conjunto entre MiAmbiente, las comunidades locales y los voluntarios en la protección de los ecosistemas costeros.

Como parte de las acciones de manejo y conservación, el equipo participó en la liberación de 763 neonatos de tortuga Lora (Lepidochelys olivacea), especie catalogada en peligro de extinción. Estos ejemplares fueron incubados y protegidos en el vivero administrado por Tortuguias, como parte de los esfuerzos por asegurar su supervivencia y fortalecer las poblaciones de tortugas marinas en el Pacífico panameño.

Las autoridades ambientales reiteraron su compromiso de continuar impulsando programas de conservación y educación que promuevan la protección de la fauna marina y el equilibrio ecológico en las costas del país.