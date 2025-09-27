Saboga: el nuevo refugio de vida silvestre que abarca más de 82,000 kilómetros de área protegida

La creación del refugio fortalece la conservación de la vida silvestre, fomenta la participación comunitaria y promueve el ecoturismo y el desarrollo sostenible en la isla y sus alrededores.

Ciudad de Panamá, Panamá/Situado en el distrito de Balboa, en el golfo de Panamá, dentro del archipiélago de Las Perlas, el Refugio de Vida Silvestre Saboga, creado mediante la Resolución N.° DM-0361-2024 del 19 de septiembre de 2024 del Ministerio de Ambiente, ahora comprende 82.981 km² (8.298,1 hectáreas), tras la modificación del artículo 3 que oficializa la protección de esta área. El refugio incluye Isla Pacheca/Pachequilla, Isla Bartolomé, Isla Chitre e islotes aledaños, abarcando una superficie marina de 81.884 km² y un área terrestre de 1.097 km².

El espacio protege una amplia diversidad de especies marinas y terrestres, muchas aún por descubrir y estudiar. Históricamente, Saboga ha sido crucial para la reproducción de tortugas marinas carey, verde, laúd y lora o golfina, así como un hábitat de crianza de tiburones martillo y ballenas jorobadas. La boa sabogana, especie endémica, también forma parte de los objetivos de conservación del refugio.

Este nuevo logro en la protección de la biodiversidad fue posible gracias a la colaboración de la comunidad local, ONG y entidades gubernamentales, incluyendo Autoridad de Recursos Acuáticos (ARAP), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Fundación Tortugas del Mar de Colombia.

“Los lugareños desconocíamos el potencial que teníamos. Los niños han despertado un gran interés en la conservación y el cuidado del medio ambiente. Sabemos que Saboga es el hogar de muchas tortugas marinas y otras especies. Estamos agradecidos con todos los que han trabajado en esta investigación y en el logro obtenido para nuestra isla, la bahía encantada”, destacó Aiga Magaña, ingeniera náutica y sabogana.

Por su parte, Marino Ábrego, biólogo y subdirector nacional de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente, enfatizó la relevancia de esta iniciativa, indicando que “el refugio es un esfuerzo conjunto que busca proteger especies emblemáticas y amenazadas. El manejo sostenible de estos recursos beneficiará tanto a la naturaleza como a la población local”.

