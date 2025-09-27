Día Mundial del Turismo: Panamá supera los $3,300 millones en ingresos y apuesta a un mayor crecimiento

🌿 Panamá ha obtenido recientes distinciones otorgadas por organismos como ONU Turismo . 🪩 La primera vez que los Premios Juventud 2025 salen de Estados Unidos y llegan a Panamá. 🏖️ El “Mejor Destino Turístico” en América Latina y Sudamérica en los Global Traveler Leisure Lifestyle Awards 2024.

Ciudad de Panamá/Este 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo, en un momento en que el país acumula logros en materia de promoción internacional, crecimiento del sector y visibilidad cultural.

Según datos de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), entre enero y junio de 2025 las llegadas de visitantes internacionales crecieron 3,7 % respecto al mismo período del año anterior, mientras que el ingreso turístico alcanzó los $ 3,305.7 millones (7,8 % más).

Estas cifras confirman una recuperación continua del turismo panameño y alimentan expectativas de superar las metas anuales proyectadas.

Reconocimientos globales

En el plano internacional, Panamá ha obtenido recientes distinciones otorgadas por organismos como ONU Turismo. En 2024, las comunidades de El Valle de Antón (provincia de Coclé) y Portobelo (Colón) fueron seleccionadas entre los 55 mejores pueblos turísticos rurales del mundo, bajo el programa Best Tourism Villages.

Ese galardón valora criterios como sostenibilidad, identidad cultural, gobernanza local y conservación del entorno natural.

Además, National Geographic ha reconocido internacionalmente la riqueza natural de Panamá, destacando sus ecosistemas y diversidad como parte de su narrativa sobre destinos emblemáticos. Isla Cañas, ubicada en el corregimiento de Tonosí, provincia de Los Santos, fue reconocida por National Geographic como uno de los destinos más destacados para el turismo nocturno en el mundo. El logro fue plasmado en el libro 100 Nights of a Lifetime: The World’s Ultimate Adventures After Dark, publicado en diciembre de 2024.

Isla Cañas fue reconocida por el fenómeno natural único: la “arribada”, un evento en el que cientos de miles de tortugas marinas, especialmente las especies Lepidochelys olivacea (tortuga golfinas) y Lepidochelys kempii (tortuga lora), llegan simultáneamente a sus playas para anidar. Este espectáculo ocurre entre los meses de julio y noviembre y es considerado uno de los más impresionantes de la vida salvaje.

El legado turístico dejado por los Premios Juventud 2025

Panamá fue sede de los Premios Juventud 2025, el primer país fuera de Estados Unidos en albergar la gala. El evento movilizó no solo artistas y producción, sino también turismo vinculado: hoteles, servicios locales, transporte, gastronomía y comercio registraron un repunte en demanda y ocupación.

Las autoridades estiman que el evento generó más de 2,000 empleos temporales, fortaleció la proyección del destino frente a audiencias jóvenes y dejó un valor promocional significativo para la marca país. De momento, no se tienen las cifras exactas del impacto, pero se espera que haya superado la inversión que realizó el gobierno de $5 millones.

Panamá ha consolidado su posición como uno de los destinos turísticos más destacados de América Latina en 2024, según diversos reconocimientos internacionales.

Posicionamiento

A nivel global, Panamá se ubicó en el puesto 45 entre más de 800 destinos evaluados por la International Congress and Convention Association (ICCA), destacando especialmente en la organización de convenciones internacionales, donde ascendió del puesto 12 al 5 en el ranking de las Américas.

En el ámbito regional, Panamá fue galardonado por tercer año consecutivo como el “Mejor Destino Turístico” en América Latina y Sudamérica en los Global Traveler Leisure Lifestyle Awards 2024, organizados por la revista Global Traveler. Este reconocimiento resalta la rica biodiversidad, la arquitectura moderna y la cultura del país.

Además, la revista Travel + Leisure incluyó a Panamá en el top 10 de su encuesta anual “World’s Best Awards 2024”, destacando su compromiso con el turismo sostenible y su belleza natural.

Estos logros posicionan a Panamá como un referente en la región, no solo por su oferta turística diversa, sino también por su capacidad para atraer eventos internacionales y promover prácticas sostenibles en el sector.

Desafíos y oportunidades en Panamá

Aunque las cifras y reconocimientos son alentadores, el sector enfrenta retos:

La ocupación hotelera aún no alcanza niveles óptimos en muchas regiones.

Es necesaria una estrategia más fuerte para distribuir los flujos turísticos hacia comunidades menos visitadas.

Se demanda infraestructura, capacitación y servicios de calidad para consolidar los beneficios locales del turismo.

Aprovechar eventos internacionales como los Premios Juventud no solo como momentos puntuales, sino como palancas de promoción sostenible continua.

El turismo en el mundo

De acuerdo con el último World Tourism Barometer de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, por sus siglas en inglés), en 2024 se registraron cerca de 1.400 millones de llegadas internacionales, lo que representa una recuperación prácticamente total de los niveles prepandémicos.

El turismo internacional generó ingresos récord de aproximadamente US$ 2.0 billones en exportaciones turísticas (incluyendo transporte de pasajeros) durante 2024, un valor alrededor de un 15 % superior respecto a 2019.

Entre los destinos más visitados, Francia lidera la lista con más de 100 millones de turistas internacionales al año, seguida por España, Estados Unidos e Italia.