Día de los Mártires | Martín Torrijos: ‘Panamá ya vivió la vergüenza de ser una colonia’

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco de la conmemoración del 9 de enero, fecha en la que Panamá honra a los Mártires de 1964, el expresidente de la República Martín Torrijos hizo un llamado a la unidad nacional y a la defensa de la soberanía del país.

Durante sus declaraciones, Torrijos recordó que el país ya atravesó “la vergüenza de ser una colonia, de tener un territorio ocupado por tropas extranjeras”, hechos que no deben repetirse. En ese sentido, subrayó que el ejemplo de los mártires debe servir como inspiración para mantener a los panameños unidos y con la determinación de seguir defendiendo la patria ante "cualquier amenaza".

El exmandatario también se refirió a las posturas expresadas en el pasado por el presidente estadounidense Donald Trump sobre el Canal de Panamá. Frente a ese escenario, sostuvo que las leyes y los tratados internacionales deben tener vigencia, dado que, por el contrario, "vamos a vivir en un mundo donde es la ley del más fuerte".

"El ejemplo patriótico, heroico, digno de esa juventud que hace 62 años se levantó contra la presencia militar extranjera, es el que nos tiene que iluminar, el que nos tiene que mantener unidos. Es ese ejemplo el que nos lleva con determinación a decir que este país no va a ser recolonializado en esta época", expresó.

Torrijos recordó que Panamá cumple 26 años administrando el Canal, una gestión que calificó como "se ha realizado bien". Destacó que el país ha garantizado la seguridad de la vía interoceánica, su apertura al comercio mundial y su modernización mediante la ampliación, convirtiéndolo en un canal panameño, moderno y al servicio del desarrollo nacional.

Asimismo, destacó que la historia no puede ser borrada, al referirse a la desaparición de elementos simbólicos en la rotonda de la Avenida de los Mártires. Señaló que preservar la memoria colectiva es una responsabilidad de todos los panameños.

Las declaraciones del exmandatario se dieron previo al inicio de una caminata conmemorativa, que partió desde la Fundación Omar Torrijos hacia el monumento a los Mártires, ubicado en la Avenida 9 de Enero, sitio donde ocurrieron los hechos que marcaron la lucha por la soberanía nacional.

La movilización fue encabezada por Torrijos y continuará con los actos protocolares oficiales, que incluyen la colocación de una ofrenda floral en la llama eterna, la participación del presidente de la República, José Raúl Mulino, y un discurso a cargo del canciller Javier Martínez-Acha, concluyendo con la entonación del Himno Nacional.

Con información de Jorge Quirós