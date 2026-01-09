'Hay más de 630 cementerios colapsados y 58 vertederos en crisis', advierte directora de Descentralización

La crisis de los vertederos y el colapso de los cementerios en Panamá se han convertido en uno de los principales desafíos que enfrentan los municipios del país, alertó Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, al advertir que se trata de una problemática nacional que requiere acciones urgentes y políticas públicas sostenidas.

Según Méndez, actualmente más de 630 cementerios están saturados o colapsados, mientras que 58 vertederos requieren atención inmediata, una situación que impacta directamente la salud pública, el ambiente y la dignidad humana. Ante este panorama, explicó que se trabaja en la construcción de un plan nacional junto a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y la Secretaría de Metas, con el objetivo de iniciar proyectos piloto que permitan soluciones replicables en todo el país.

Son dos situaciones muy críticas que están enfrentando a nivel nacional todos los municipios. Tenemos identificado 58 vertederos que requieren urgente atención — Roxana Méndez - Directora de Descentralización

“La gestión de residuos no termina con la recolección; implica cultura ciudadana, eficiencia administrativa y una correcta disposición final. Lo mismo ocurre con los cementerios: debemos transitar hacia nuevas estrategias que nos permitan atender de forma digna a nuestros difuntos y mitigar este problema crítico”, señaló Méndez.

Descentralización para cerrar brechas y mejorar la calidad de vida

La directora subrayó que la descentralización de la administración pública es clave para enfrentar estos retos, al permitir que los recursos lleguen de forma más rápida y eficiente a las comunidades, transformándose en mejoras concretas en la calidad de vida de los ciudadanos.

“La descentralización busca que los servicios básicos como agua potable, energía, caminos y conectividad lleguen a tiempo, especialmente a las comunidades más apartadas. Son pequeñas inversiones que generan grandes cambios”, explicó.

Méndez recalcó la importancia de ejecutar los fondos con transparencia, responsabilidad y eficiencia, al tiempo que se avanza en la revisión y posible modificación de la Ley 37, que rige la política de descentralización en Panamá.

Memoria histórica y valores patrióticos: el legado del 9 de enero de 1964

En el marco de la conmemoración de los hechos del 9 de enero de 1964, la funcionaria destacó que Panamá enfrenta hoy desafíos que van más allá de la defensa de la soberanía territorial, como la generación de conocimiento, equidad y desarrollo sostenible.

“No solo debemos cuidar nuestro Canal, sino también nuestros monumentos, memorias históricas y valores patrióticos, y transmitir ese amor por la patria a los jóvenes. Los mártires del 9 de enero lucharon por mejores días para los panameños, y ese legado debe seguir vivo”, afirmó Méndez.