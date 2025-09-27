Clima en Panamá: Se esperan fuertes lluvias y descargas eléctricas en varias regiones del país

El aviso de vigilancia por lluvias y tormentas se mantiene vigente hasta la medianoche de este sábado.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este sábado, 27 de septiembre, se prevén aguaceros dispersos de moderados a fuertes con actividad eléctrica, principalmente en sectores marítimos, con probabilidad de incursionar a tierra firme en Panamá, Darién, Los Santos y sur de Veraguas. También se anticipan lluvias aisladas en Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Chiriquí, Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

En horas de la tarde, se esperan lluvias dispersas con descargas eléctricas en la Región Occidental y Central del país, así como en Costa Abajo de Colón, Panamá Oeste y Darién. El resto del país registrará lluvias intermitentes. Durante la noche, continuarán las precipitaciones en la región occidental, Veraguas y Azuero, con posibilidad de lluvias en Colón, Panamá Oeste, Panamá y Darién.

El aviso de vigilancia por lluvias y tormentas se mantiene vigente hasta la medianoche de este sábado.

Las temperaturas oscilarán entre 20°C y 24°C en la cordillera Central y de 26°C a 29°C en el resto del país. Los vientos se mantendrán del sur al oeste con velocidades de hasta 30 km/h en el Pacífico panameño y hasta 20 km/h en el interior.

En cuanto a las condiciones marítimas, en el Caribe se prevén olas de 0.3 a 0.6 metros, mientras que en el Pacífico alcanzarán entre 0.5 y 1.4 metros, lo que mantiene un nivel de precaución por mar picado.

Los índices de radiación UV-B estarán entre 04 y 08, lo que representa un nivel de riesgo moderado a muy alto en el país.

El Imhpa reiteró el llamado a extremar precauciones en zonas marítimas y áreas con alta saturación de suelos, ante el incremento de las lluvias durante este fin de semana.

