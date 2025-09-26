Familia denuncia presunta mala praxis tras muerte de joven en hospital de Chitré

🩺 Ante este hecho, los familiares interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Regional de Herrera, que abrió una investigación por este hecho. 🩺 De acuerdo con los familiares, durante el procedimiento quirúrgico se presentó un sangrado, pero denuncian que no recibieron información clara sobre la evolución de la paciente.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una familia del corregimiento de Pocrí, en el distrito de Aguadulce, clama justicia tras la muerte de una joven de 32 años en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré, luego de someterse a una cirugía lumbar.

De acuerdo con los familiares, durante el procedimiento quirúrgico se presentó un sangrado, pero denuncian que no recibieron información clara sobre la evolución de la paciente. Aseguran además que las respuestas del personal médico fueron imprecisas, lo que aumentó la consternación ante el desenlace.

Te podría interesar: CSS realizará 40 cirugías de próstata durante el fin de semana en el Hospital de Chitré

“Ella ingresó a la sala de operación por una cirugía lumbar y solo nos manifiestan los doctores que se había complicado con la cirugía y, sin explicaciones, nos señalaron que había fallecido. Queremos justicia para mi sobrina y que esta situación no vuelva a pasar a ninguna familia panameña”, expresó una de las allegadas.

Ante este hecho, los familiares interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Regional de Herrera, que abrió una investigación por este hecho. El cuerpo de la joven fue trasladado a la morgue judicial de Aguadulce, donde se le practicará la necropsia para determinar las causas exactas del deceso. Mientras tanto, los parientes insisten en que se haga justicia y piden que casos como este no se repitan en el sistema de salud panameño.

Con información de Nathali Reyes