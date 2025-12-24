Sendero de La Cruz reabrirá en enero de 2026 tras inversión millonaria en Altos de Campana

Las obras, que buscan mejorar la experiencia de los visitantes y fortalecer la conservación ambiental, representan una inversión de $2.5 millones, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ciudad de Panamá, Panamá/El sendero de La Cruz estará habilitado en enero de 2026 como parte de un proyecto de rehabilitación que se ejecuta en el Parque Nacional y la Reserva Biológica Altos de Campana, una de las áreas protegidas más emblemáticas del país.

La información se dio a conocer por medio del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el cual indicó que las obras, que buscan mejorar la experiencia de los visitantes y fortalecer la conservación ambiental, representan una inversión de $2.5 millones, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El proyecto está a cargo de la empresa Panamericana BC, Inc. Además, el programa contempla intervenciones similares en otros parques nacionales, entre ellos Camino de Cruces, Soberanía, Portobelo y San Lorenzo. Durante un recorrido de inspección, diversas autoridades evaluaron las mejoras en la infraestructura rehabilitada, destinadas tanto a la atención del público como a las labores de conservación que desarrollan los guardaparques.

Te podría interesar: Navidad 2025: Aumenta la afluencia en el mercado público de Colón por compras durante Nochebuena

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, confirmó que entre las principales mejoras se encuentra que el área de acampar de Los Pinos fue completamente rehabilitada, con baños públicos en óptimas condiciones para recibir a las familias. Además, el mirador de Campana fue ampliado y los senderos restaurados, con el objetivo de garantizar una visita segura para las personas.

Se pudo conocer que las obras forman parte del Proyecto de Apoyo a la Conservación del Patrimonio Cultural y Natural, iniciativa orientada a fortalecer la gestión administrativa y operativa del parque mediante la modernización de infraestructuras para el uso público y el trabajo diario de los guardaparques.

Actualmente, el Parque Nacional Altos de Campana permanece abierto al público. Los fondos recaudados se destinan al mantenimiento y conservación del área protegida. La directora regional de MiAmbiente en Panamá Oeste, Katherine Hurley, reiteró la invitación a las familias, excursionistas, científicos y visitantes en general a conocer el parque y disfrutar de sus atractivos, especialmente las vistas panorámicas desde el mirador, desde donde se pueden apreciar cerros, montañas y una parte del Canal de Panamá.