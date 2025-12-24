Navidad 2025: Aumenta la afluencia en el mercado público de Colón por compras durante Nochebuena

Uno de los productos más buscados es el guandú, ingrediente esencial de la cena de Navidad, que durante la mañana se comercializaba a un costo aproximado de cinco dólares la libra.

Colón/Desde las primeras horas del día, decenas de personas acudieron al Mercado Público de Colón y a sus alrededores para abastecerse de productos destinados a la mesa navideña. Frutas, roscas, panes y bebidas tradicionales encabezan la lista de compras, en medio de un ambiente marcado por la expectativa y la comparación de precios.

Uno de los productos más buscados es el guandú, ingrediente esencial de la cena de Navidad, que durante la mañana se comercializaba a un costo aproximado de cinco dólares la libra. No obstante, vendedores advirtieron que el precio podría incrementarse hasta $9.00 al mediodía, debido a la alta demanda.

Otro artículo con notable movimiento es el saril, utilizado para la preparación de la tradicional chicha navideña, una bebida infaltable en muchos hogares colonenses durante estas fechas.

Te podría interesar: Con la tregua, Belén vuelve a celebrar la Navidad con alegría

Compradores consultados señalaron que, en comparación con años anteriores, los precios se mantienen “regulares”, aunque con ligeros ajustes. Algunos comerciantes, por su parte, expresaron optimismo y esperan que el día cierre con buenas ventas, ante la constante llegada de clientes al mercado.

En los puestos de panadería, los microempresarios destacaron la oferta de roscas elaboradas a base de huevo, con precios desde $3.75, una alternativa que consideran más accesible frente a los costos registrados en varios comercios. También se reportan precios competitivos en frutas, como manzana verde a $1.20 la libra, manzana roja tres por un dólares y uvas con semilla a $1.75.

Los comerciantes aseguran que han hecho esfuerzos por mantener precios balanceados, pese al aumento en los costos de adquisición, con el objetivo de facilitar el acceso de los consumidores a los productos tradicionales de Navidad. Mientras tanto, muchas familias ya completan sus compras para la Nochebuena y la cena de Navidad, en uno de los puntos comerciales más concurridos de la provincia.

Con información de Néstor Delgado