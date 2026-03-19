Quince detenidos provisionalmente por operación antipandillas en Coclé

Las autoridades informaron que, durante los allanamientos, se incautaron armas de fuego, municiones, equipos tecnológicos y otros indicios relevantes para el caso.

Un total de 15 personas quedaron bajo detención provisional tras una audiencia realizada en el Sistema Penal Acusatorio de Penonomé, como parte de la operación “Legado”, desarrollada por el Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional.

En total, 19 personas fueron llevadas ante un juez de garantías por su presunta vinculación con la pandilla conocida como “Blindaje 7”, la cual operaba en sectores de Farallón y Nuevo Farallón, en el distrito de Antón, provincia de Coclé. Entre los investigados figura el alias “Hueso”, señalado como presunto cabecilla del grupo.

Durante la audiencia, el juez valoró los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y ordenó la detención provisional para la mayoría de los implicados, mientras continúan las investigaciones.

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Las autoridades informaron que, durante los allanamientos, se incautaron armas de fuego, municiones, equipos tecnológicos y otros indicios relevantes para el caso.

Además, se realizó una requisa en la cárcel pública de Penonomé, donde se decomisaron teléfonos celulares, sustancias ilícitas y otros objetos prohibidos, debido a que uno de los presuntos integrantes de la pandilla se encontraba recluido en ese centro penitenciario.

La operación “Legado” forma parte de las acciones contra estructuras criminales en la región, con el objetivo de desarticular grupos vinculados a actividades delictivas.

Se informó que la audiencia de apelación fue fijada para el próximo 31 de marzo en el Sistema Penal Acusatorio de Penonomé.

Información de Nathaly Reyes