Los científicos alertan de una aceleración del calentamiento global y de la subida del nivel del mar

Este informe anual proporciona a la comunidad internacional los datos más actualizados, utilizando las metodologías del IPCC y sin esperar a los próximos informes del panel de la ONU, previstos a partir de 2028.

El calentamiento global se está acelerando y el nivel del mar está subiendo cada vez más rápido, advirtió este jueves un destacado grupo de científicos, que teme además que los recortes presupuestarios pongan en peligro varios sistemas clave de observación del clima.

Sin una reducción del ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, advierten, el umbral de un calentamiento de 1,5 °C se alcanzará en torno a 2030, indica la cuarta edición de un estudio de referencia que se publica anualmente.

Más de 70 científicos de 17 países, varios de ellos autores del IPCC (el grupo de expertos en clima designados por la ONU), han actualizado 12 indicadores clave del calentamiento global.

"Estos indicadores constituyen un seguimiento esencial de los signos vitales de un paciente con síntomas cada vez más preocupantes", subraya Peter Thorne, profesor de geografía física en la Universidad de Maynooth, en Irlanda, y miembro del IPCC.

El problema es que los sistemas de observación están "debilitados o amenazados por decisiones geopolíticas o relacionadas con la financiación pública", destacó Valérie Masson-Delmotte, paleoclimatóloga francesa y ex copresidenta de un grupo de trabajo del IPCC.

En 2025, el calentamiento global alcanzó 1,39 °C respecto al período preindustrial (1850-1900), de los cuales 1,37 °C son atribuibles al ser humano, estiman los investigadores.

Con un ritmo de 0,27 °C de calentamiento de origen antropogénico por década, la "rapidez del calentamiento causado por el ser humano sigue en su nivel más alto hasta la fecha", señala el estudio, publicado en la revista Earth System Science Data.

El "desequilibrio energético de la Tierra", es decir la diferencia entre la energía solar que entra y la que se devuelve al espacio, se ha duplicado en las últimas décadas.

"Sin influencia humana, debería estar cerca de cero, pero ha aumentado desde los años 1970 y hoy alcanza un nivel récord", explica Piers Forster, profesor de climatología física en la Universidad de Leeds (Reino Unido) y coordinador del informe.

- Combinación de factores -

El rápido calentamiento se debe a dos factores: las emisiones récord de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles, y la reducción de la contaminación por aerosoles, que debilita el efecto de enfriamiento que estas partículas generan al reflejar la radiación solar.

Aunque "algunos elementos indican que el crecimiento de las emisiones de CO₂ se está ralentizando", esto no será suficiente para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, como se estableció en el Acuerdo de París de 2015.

Sin una reducción en el ritmo de las emisiones, este umbral se alcanzará hacia 2030, estiman.

"Dado que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando, mantener el calentamiento por debajo de este umbral parece ahora imposible", resume Aurélien Ribes, climatólogo de Météo-France, la agencia meteorológica francesa.

Por otro lado, el nivel del mar ha subido 23 cm entre 1901 y 2025, según las últimas mediciones, a un ritmo que se ha duplicado, alcanzando ahora 3,84 mm por año.

El número anual de días con olas de calor marinas se ha más que triplicado desde 1991, llegando a 65 días en 2025.

Este informe anual proporciona a la comunidad internacional los datos más actualizados, utilizando las metodologías del IPCC y sin esperar a los próximos informes del panel de la ONU, previstos a partir de 2028.

Se basa en unos cuarenta conjuntos de datos provenientes de satélites y una amplia gama de instrumentos terrestres, marítimos y aéreos, como estaciones meteorológicas, barcos, boyas y globos sonda.

Sin embargo, debido a recortes presupuestarios, varios programas satelitales y de observación de la Tierra están en peligro, especialmente en Estados Unidos.

El informe también señala que la financiación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha disminuido, que la del Programa Mundial de Investigación del Clima (PMIC) se ha reducido a la mitad y que el Sistema Mundial de Observación del Clima "también está amenazado".