Imputan a dos menores de 15 años por violación y hurto; quedan detenidos

Por este mismo caso, hay involucrados otros dos adolescentes, que tenían 13 y 14 años al momento de los hechos.

Dos adolescentes de 15 años, fueron imputados por los delitos de violación sexual agravada y hurto, luego de ser llevados a audiencia por la Fiscalía Superior de Adolescentes de San Miguelito.

La medida fue aplicada durante una audiencia en la que el Ministerio Público sustentó riesgos procesales como peligro de fuga, riesgo para las víctimas y la gravedad de los hechos. Estos elementos fueron valorados por la jueza penal de adolescentes del Segundo Circuito Judicial de Panamá, Kenia Marín.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 11 de abril de 2025 en el corregimiento de Omar Torrijos, cuando los imputados, junto a otros dos menores, ingresaron a una residencia donde se encontraban dos hermanas menores de edad.

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Según el Ministerio Público, en ese lugar se habría perpetrado el delito de violación, además de la sustracción de $400 en efectivo.

Por este mismo caso, hay involucrados otros dos adolescentes, que tenían 13 y 14 años al momento de los hechos, quedaron con medidas distintas a la detención.