Decretan detención provisional a sexto implicado en homicidio de comerciante indio en Chitré

Durante la audiencia de control, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Herrera presentó diversos elementos de convicción que, según el Ministerio Público, vinculan directamente al sospechoso con el crimen.

Chitré, Herrera/Un juez de garantías ordenó la medida cautelar de detención provisional contra un hombre imputado como presunto autor de los delitos de homicidio y asociación ilícita, en relación con el asesinato de un ciudadano de origen indio ocurrido el pasado 11 de marzo en el distrito de Chitré, provincia de Herrera.

Durante la audiencia de control, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Herrera presentó diversos elementos de convicción que, según el Ministerio Público, vinculan directamente al sospechoso con el crimen.

Tras evaluar los argumentos, el juez legalizó la aprehensión y admitió la formulación de cargos. Con esta nueva imputación, ya son seis las personas aprehendidas y puestas a órdenes de las autoridades por este caso, que continúa bajo investigación.

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El homicidio ocurrió en una plaza comercial ubicada en la vía Circunvalación de Chitré, donde la víctima, un ciudadano de aproximadamente 37 años, fue atacada a tiros cuando se encontraba en la entrada de su local comercial dedicado a la venta de autos. De acuerdo con los primeros informes, el hombre recibió múltiples impactos de bala.

Las investigaciones han permitido identificar y capturar a varios sospechosos en diferentes puntos del país. El 13 de marzo fue detenido un ciudadano extranjero presuntamente vinculado al hecho, mientras que el 18 de marzo, mediante un allanamiento realizado en el sector de Panamá Viejo, las autoridades capturaron a otro hombre conocido con el alias de “Válvula”.

El crimen causó consternación entre integrantes de la comunidad india residente en Chitré, donde la víctima vivía desde hacía más de 20 años junto a su familia.