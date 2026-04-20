Se entrega un quinto sospechoso por asesinato de comerciante indio en Chitré

Hasta la fecha, hay cuatro personas con medidas cautelares de detención provisional y se espera que en las próximas horas Ortiz Palma enfrente una audiencia de garantías en donde se dictarán las medidas cautelares.

Presionado por la difusión de su rostro en las listas de los más buscados, Eric Stanley Ortiz Palma, de 27 años, se entregó la mañana de este lunes en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón. El joven era rastreado por las autoridades debido a su presunta vinculación con los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita.

El caso que lo mantiene bajo la lupa judicial ocurrió el pasado 11 de marzo de 2026 en Chitré, provincia de Herrera.

En esa fecha, un comerciante de origen indio fue asesinado, un crimen que desencadenó una serie de operativos que ya han dejado a cuatro personas tras las rejas.

A pesar de la entrega de Ortiz Palma, la investigación sigue abierta.

La Policía Nacional mantiene activa la búsqueda de José Gabriel Tenorio Gómez, quien también figura en el cartel de los delincuentes más buscados y es señalado como otro de los implicados clave en el homicidio del comerciante. Con esta nueva rendición ante la justicia, las autoridades esperan avanzar en el esclarecimiento de la estructura criminal que operó para ejecutar múltiples impactos de bala en la entrada del local comercial y acabar con la vida del hombre de aproximadamente 37 años.

Hasta la fecha, hay cuatro personas con medidas cautelares de detención provisional y se espera que en las próximas horas Ortiz Palma enfrente una audiencia de garantías en donde se dictarán las medidas cautelares.

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