Pago de Cepanim: ¡Ya funciona! Sitio web del MEF se restablece tras colapsar al inicio del proceso de registro electrónico

Debido a esta situación, un grupo de jubilados se ha presentado a las oficinas del MEF a la espera de una respuesta por la caída del sitio web.

Un colapso de al menos 4 horas sufrió el sitio web que fue habilitado este lunes desde las 8:00 a. m. por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que jubilados, pensionados y herederos puedan gestionar el cobro de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim).

La página web de la institución registró una caída que no permitió a los beneficiarios realizar el proceso de registro durante toda la mañana.

A pesar de que la institución emitió un comunicado a las 11:00 a. m. en el que aseguró que el sitio web del MEF y del portal del Cepanim estaba "activo y disponible", ambos enlaces presentaban errores al ingresar.

Por ejemplo, al acceder al enlace https://www.mef.gob.pa/ se mostraba el mensaje "esta página no funciona", citando el error "ERR_EMPTY_RESPONSE".

Mientras que el enlace https://cepanim.mef.gob.pa/portal notificó el error "503 service temporarily unavailable".

Debido a esta situación, un grupo de jubilados se presentó a las oficinas del MEF a la espera de una respuesta por la caída del sitio web.

Posteriormente, sobre las 12:00 p.m. la página web volvió a funcionar, permitiendo a los beneficiarios iniciar el proceso para el cobro del Cepanim.

Guillermo Cortés, representante de la Asociación Mundo de Jubilados, aseguró que miles de personas estaban listas desde tempranas horas para ingresar al sistema.

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