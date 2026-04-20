Caso Alas Chiricanas: Hoy extraditan desde Venezuela al principal sospechoso del atentado que dejó 21 muertos en Panamá

Su detención se logró en el marco de una alerta roja internacional, tras la reactivación del caso por parte del Ministerio Público.

Después de 31 años, Panamá retomará las diligencias sobre el atentado terrorista conocido como el caso Alas Chiricanas, con la extradición de Ali Zaki Hage Jalil, el principal sospechoso de ser el autor que hizo volar la aeronave HP-1202 del vuelo 901, que dejó 21 muertos.

Alí Jalil será extraditado en horas de la tarde de este lunes, así lo confirmaron fuentes judiciales vinculadas a las investigaciones. Una vez en territorio panameño, deberá ser recluido en un centro penitenciario a la espera de que se cumpla con la orden de indagatoria girada por la Fiscalía Superior de Homicidio de Descarga, responsable de las investigaciones.

El Ministerio Público le formuló cargos por delitos contra la vida y la integridad personal, en su modalidad de homicidio doloso en perjuicio de 21 personas y delito contra los medios de transporte y comunicación.

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La captura de Ali Zaki Hage Jalil, de origen libanés y con nacionalidad venezolana adquirida y colombiana, se dio el 6 de noviembre de 2025 en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Posteriormente, su extradición fue aprobada por la magistrada Elsa Gómez del Tribunal Supremo de Venezuela.

El tribunal venezolano condicionó la entrega al cumplimiento de garantías por parte del Estado panameño, entre ellas: Que no se le impongan penas infamantes ni castigos distintos a los delitos por los cuales fue solicitado. Que pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa. Que no sea juzgado por hechos distintos a los contemplados en la solicitud de extradición. Que se reconozca el tiempo que ha permanecido detenido en Venezuela.

Su detención se logró en el marco de una alerta roja internacional, tras la reactivación del caso por parte del Ministerio Público. La investigación fue reabierta en 2017 por orden judicial, tras información clave proporcionada por el Estado de Israel, que señalaba a Jalil como presunto autor intelectual del atentado.

El ataque contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas dejó tres tripulantes y 18 pasajeros fallecidos, convirtiéndose en un episodio que marcó la historia del país.

De acuerdo con informes del Ministerio Público, Jalil tendría presuntos vínculos con el grupo Hezbolá, así como posibles conexiones con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, donde murieron 85 personas.

Con esta extradición, el proceso entra en una fase decisiva que podría permitir que, por primera vez en más de tres décadas, el principal sospechoso enfrente a la justicia panameña.