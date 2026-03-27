Caso Alas Chiricanas: Tribunal Supremo de Venezuela declara procedente extradición de Ali Jalil por terrorismo

Las autoridades venezolanas también dispusieron que Ali Jalil permacerá bajo detención hasta ser entregado a Panamá.

Panamá/El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró procedente la extradición pasiva de Ali Zaki Hage Jalil para que sea enjuiciado en Panamá por su presunta vinculación con el atentado terrorista contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, que dejó 21 muertos en 1994.

La decisión, emitida por la Sala de Casación Penal, que tuvo como ponente a la magistrada venezolana Elsa Gómez, marca un giro histórico de más de tres décadas de investigaciones en el único caso calificado oficialmente como terrorismo en Panamá.

El fallo establece que Jalil será extraditado exclusivamente para ser juzgado por delitos contra la vida e integridad personal, homicidio doloso y contra la seguridad colectiva, específicamente contra medios de transporte y comunicación.

Esta decisión se da fundamentada en la solicitud presentada por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Superior de Descarga de Homicidio y Femicidio.

...La Sección de Descarga de la Fiscalia Metropolitana, conforme a la Constitución Política de la República de Panamá, el Código Judicial y el Código Procesal Penal de la República de Panamá, tiene el honor de presentar a la República Bolivariana de Venezuela, con fundamento en la Convención Interamericana sobre Extradición, hecha en Caracas, Venezuela, el 25 de febrero de 1981, y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, suscrito en Montreal, el 23 de septiembre de 1971, ratificados por ambos Estados, la solicitud formal de extradición del ciudadano natural de la República de Colombia, ALI ZAKI HAGE JALIL, de quien se tiene conocimiento fue ubicado en la República Bolivariana de Venezuela, para que enfrente la causa penal que existe en su contra en esta Fiscalía”. Así se lee en el fallo.

Sin embargo, el tribunal venezolano condicionó la entrega a garantías por parte del Estado panameño, entre ellas:

Que no se le impongan penas infamantes ni castigos distintos a los delitos por los cuales fue solicitado.

Que pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa.

Que no sea juzgado por hechos distintos a los contemplados en la solicitud de extradición.

Que se reconozca el tiempo que ha permanecido detenido en Venezuela.

Además, se ordenó mantener la privación judicial preventiva de libertad hasta que se concrete su entrega a las autoridades panameñas.

Captura tras 31 años prófugo

Ali Zaki Hage Jalil, de origen libanés y con nacionalidad venezolana adquirida, fue capturado el 6 de noviembre de 2025 en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, luego de permanecer prófugo durante 31 años.

Su detención se logró en el marco de una alerta roja internacional, tras la reactivación del caso por parte del Ministerio Público panameño.

La investigación fue reabierta en 2017 por orden judicial, tras información clave proporcionada por el Estado de Israel, que señalaba a Jalil como presunto autor intelectual del atentado.

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El ataque contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas dejó tres tripulantes y 18 pasajeros fallecidos, convirtiéndose en un episodio que marcó la historia del país.

De acuerdo con informes del Ministerio Público, Jalil tendría presuntos vínculos con el grupo Hezbolá, así como posibles conexiones con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, donde murieron 85 personas.

Con la decisión del tribunal venezolano, el proceso entra en una fase decisiva que podría permitir que, por primera vez en más de tres décadas, el principal sospechoso enfrente a la justicia panameña.

El terrorista suicida Ali Hawa Jamal

Con apoyo del FBI de Estados Unidos y autoridades israelíes, durante las investigaciones previas la Fiscalía identificó como presunto autor material del atentado a Ali Hawa Jamal, quien habría actuado como terrorista suicida.

Las investigaciones indican que abordó el vuelo 901 de Alas Chiricanas el 19 de julio de 1994 con un explosivo oculto en una radio, que detonó minutos después del despegue desde Colón, provocando la destrucción de la aeronave en pleno vuelo.

Parte de sus restos permanecieron durante años sin ser reclamados en la morgue del Instituto de Medicina Legal, hasta ser finalmente sepultados en una fosa común.

El caso Alas Chiricanas, símbolo de una deuda histórica en materia de justicia frente al terrorismo, vuelve a tomar fuerza.

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