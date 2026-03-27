Alerta Amber: 13 adolescentes se evaden del CAI de Tocumen
Los jóvenes que se evadieron del CAI de Tocumen fueron vistos por última vez a las 5:00 a.m. del miércoles 25 de marzo.
Ciudad de Panamá/Alerta Amber publicó la información de 13 adolescentes que se evaden en grupo del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.
El CAI de Tocumen está bajo la lupa por denuncias de abusos e irregularidades, por lo que se llevan a cabo investigaciones del Ministerio Público. Tras las denuncias, se ordenaron inspecciones técnicas y traslados de menores.
Según indica el reporte de Alerta Amber, los 13 adolescentes se evadieron el miércoles 25 de marzo, a las 5:00 a.m.
Los jóvenes que indica Alerta Amber se evadieron del CAI de Tocumen son los siguientes:
- Verónica Lisbeth Castillo Jiménez – 16 años
- Génesis Esther Codrington – 17 años
- Carlos Isaacc Bermúdez – 15 años
- Yoshua Alexander González Morales – 14 años
- Yailin Albelo – 15 años
- Ara Nisyelis Barahona – 13 años
- Sol Rosalina Adamson – 16 años
- Ángel Yasir Adamson – 12 años
- Anthony Cler Adamson – 15 años
- Yarelis Itzel Adamson – 13 años
- Juan David Sánchez – 17 años
- Jafeth Hansell – 13 años
- Itzuliani I. Cogley – 12 años
Previamente a esta evasión grupal, la Alerta Amber señaló que el mismo día, miércoles 25 de marzo, se evadió en solitario Sara Arango López, de 14 años; salió del CAI a las 3:00 a.m. sin autorización mientras recibía atención médica.