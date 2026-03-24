Atentado terrorista caso ‘Alas Chiricanas’: Principal sospechoso enfrentará audiencia de extradición en Venezuela

La audiencia está prevista para este jueves 26 de marzo en la Sala de Casación Penal , del Tribunal Supremo venezolano.

Ali Zaki Hage Jalil, señalado como el principal sospechoso del atentado terrorista en el que fallecieron 21 personas en el vuelo 901 de Alas Chiricanas, será llevado a audiencia oral de extradición ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en un proceso que podría marcar un giro decisivo luego de más de tres décadas de investigación.

La audiencia está prevista para este jueves 26 de marzo, en la Sala de Casación Penal, del tribunal venezolano, según confirmaron fuentes judiciales a TVN Noticias.

Jalil, de origen libanés y con nacionalidad venezolana, fue capturado el 6 de noviembre de 2025 en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, en Venezuela, tras permanecer prófugo durante 31 años.

Su aprehensión se concretó en el marco de una alerta roja internacional, luego que la Fiscalía Superior de Descarga de Homicidio y Femicidio reanudar las investigaciones por delitos de homicidio doloso y contra la seguridad colectiva, específicamente contra medios de transporte y comunicación que provocó la muerte a tres tripulantes y 18 pasajeros.

La reapertura del proceso se dio en 2017, solicitada por el Ministerio Público por orden del Segundo Tribunal Superior de Justicia, a partir de información clave proporcionada por el Estado de Israel, que apuntaba a Jalil como presunto autor intelectual del atentado.

Presunto vínculo con el grupo Hezbolá

De acuerdo con un informe del Ministerio Público divulgado en 2024, el sospechoso tendría presuntos vínculos con el grupo Hezbolá, además de una posible conexión con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido un día antes —18 de julio de 1994 — en Buenos Aires, donde murieron 85 personas.

Según se conoció, con apoyo del FBI de Estados Unidos y autoridades israelíes, la Fiscalía pudo identificar al presunto autor material del ataque: Ali Hawa Jamal, quien habría actuado como terrorista suicida.

Según las investigaciones, abordó el avión de la aerolínea Alas Chiricanas, el 19 de julio de 1994 con un artefacto explosivo oculto en una radio, que detonó minutos después del despegue desde el aeropuerto Enrique A. Jiménez, en France Field en Colón, provocando la destrucción de la aeronave en pleno vuelo, cayendo en el área de Santa Isabel.

Parte de los restos rescatados en el siniestro de Ali Hawa Jamal permanecieron durante años sin ser reclamados en la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, hasta que finalmente fueron sepultados en una fosa común.