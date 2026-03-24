Buques de guerra de EEUU en Panamá: 'Hasta 3,500 tripulantes por día' desembarcarán en la capital

El ejercicio “ Mares del Sur 2026 ”, en su undécima edición, contempla maniobras en el mar, intercambio de conocimientos entre especialistas y la participación de países socios, como parte de un recorrido que busca circunnavegar el continente.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Embajada de Estados Unidos anunció la llegada a Panamá de los buques USS Nimitz y USS Gridley, en el marco de los ejercicios de cooperación marítima multinacional “Mares del Sur 2026”, que se desarrollarán del 29 de marzo al 2 de abril.

La visita marca un hito, ya que será la primera vez en más de 50 años que un portaaviones estadounidense arriba a aguas panameñas. El USS Nimitz, considerado uno de los buques de guerra más grandes del mundo, permanecerá anclado en aguas abiertas, mientras que el USS Gridley atracará en el puerto de Amador.

De acuerdo con la sede diplomática, esta presencia naval refleja la solidez de la relación bilateral entre Panamá y Estados Unidos, así como el interés de Washington en fortalecer los lazos de cooperación, especialmente en materia de seguridad marítima.

Durante la visita, hasta 3,500 tripulantes por día podrán desembarcar en el país, lo que se prevé genere un impacto económico positivo en restaurantes, comercios y sitios turísticos. Además, algunos de los marinos participarán en actividades de enlace comunitario, incluyendo eventos deportivos con jóvenes.

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La Embajada también organizará visitas guiadas a estas embarcaciones para grupos preseleccionados, entre ellos estudiantes y autoridades, brindando una oportunidad para conocer de cerca la operación de este tipo de buques.

El ejercicio “Mares del Sur 2026”, en su undécima edición, contempla maniobras en el mar, intercambio de conocimientos entre especialistas y la participación de países socios, como parte de un recorrido que busca circunnavegar el continente.

La llegada del USS Nimitz y el USS Gridley reafirma el compromiso de Estados Unidos de trabajar junto a Panamá y otras naciones aliadas en el hemisferio para avanzar en objetivos comunes de seguridad y cooperación.