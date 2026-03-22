Buques de guerra de Estados Unidos llegarán a Panamá como parte de ejercicios 'Southern Seas 2026'

Ambas embarcaciones zarparon el pasado 12 de marzo desde la costa oeste de Estados Unidos y tienen previsto atravesar el estrecho de Magallanes antes de reposicionarse en la costa este de ese país el próximo 20 de junio.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó que el portaaviones estadounidense USS Nimitz y el destructor USS Gridley realizan un recorrido por el continente americano como parte de una operación naval que incluye ejercicios de cooperación regional.

Ambas embarcaciones zarparon el pasado 12 de marzo desde la costa oeste de Estados Unidos y tienen previsto atravesar el estrecho de Magallanes antes de reposicionarse en la costa este de ese país el próximo 20 de junio. Durante su trayecto, realizarán escalas en varios países, entre ellos Panamá, Perú, Chile y Brasil.

En el caso de Panamá, la entidad informó que se espera que los buques permanezcan en aguas nacionales del 29 de marzo al 2 de abril, en el marco de los ejercicios “Southern Seas 2026”, una iniciativa que busca fortalecer el intercambio de conocimientos y la cooperación marítima entre países de la región.

Te podría interesar: Donald Trump ordena despliegue de agentes de ICE en aeropuertos en medio de bloqueo presupuestal

De acuerdo con la información oficial emitida en un comunicado, el USS Nimitz permanecerá anclado en aguas abiertas, mientras que el USS Gridley atracará en el Puerto de Cruceros de Amador.

El USS Nimitz es considerado uno de los portaaviones más grandes del mundo. Con una longitud aproximada de 333 metros, tiene la capacidad de transportar hasta 90 aeronaves entre aviones y helicópteros, además de desplazar cerca de 100,000 toneladas y alcanzar velocidades de hasta 30 nudos. Su función principal es operar como una base aérea móvil para apoyar operaciones militares y responder a situaciones de crisis a gran escala.

Por su parte, el USS Gridley es un destructor equipado con avanzados sistemas de radar y misiles, diseñado para brindar defensa y apoyo táctico en operaciones navales. En conjunto, ambas embarcaciones pueden albergar a unos 6,000 tripulantes.