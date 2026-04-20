Reprograman audiencia de Ronny Rodríguez y William Pittí por compra de pinchadora 'Pegasus'

La defensa legal explicó que el aplazamiento se debió a la falta de una notificación formal hacia el querellante.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá reprogramó la audiencia ordinaria prevista para este lunes 20 de abril, en el proceso penal seguido contra Ronny Ramiro Rodríguez y William Pittí Navarro. Ambos exfuncionarios enfrentan cargos por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en perjuicio del Consejo de Seguridad Nacional.

La nueva fecha para el acto judicial ha sido fijada para el viernes 24 de abril a las 9:00 a. m.

Esta investigación está relacionada con la compra de 'Pegasus', un software utilizado como herramienta para vigilancia que generó en el llamado caso "Pinchazos", por escuchas e intervenciones ilegales de comunicaciones a más de 100 personas.

La defensa legal, encabezada por el abogado Alejandro Pérez, explicó que el aplazamiento se debió a la falta de una notificación formal hacia el querellante. Según el informe de la secretaría del tribunal, la notificación por edicto aún se encuentra en trámite, con un vencimiento previsto para los próximos tres días, lo cual impedía la celebración de la audiencia en la fecha inicialmente pactada. Durante la jornada de hoy, tanto Rodríguez como Pittí se presentaron al acto de manera virtual.

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Próximos pasos legales

Además del proceso por peculado, los acusados deberán comparecer ante la justicia por un segundo expediente relacionado con delitos contra la libertad, específicamente por la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad por el caso 'Pinchazos.'

La audiencia para esta causa está programada para el miércoles 29 de abril de 2026, con una fecha alterna establecida para el 21 de mayo de 2026.

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Antecedentes del caso

Ronny Rodríguez y William Pittí Navarro, quienes permanecieron prófugos desde 2015, se entregaron voluntariamente el pasado 27 de marzo ante la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.

Ambos son señalados como los operadores técnicos del sistema de escuchas ilegales conocido como "Pinchazos", utilizado entre 2009 y 2014 contra empresarios, líderes sindicales y figuras políticas. En este contexto, cabe recordar que:

Gustavo Pérez y Alejandro Garúz: Los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional fueron sentenciados en 2023 a 50 meses de prisión por la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional fueron sentenciados en 2023 a 50 meses de prisión por la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Caso Ricardo Martinelli: El expresidente fue declarado "no culpable" por el Sistema Penal Acusatorio en noviembre de 2021, tras un proceso que inicialmente fue tramitado en la Corte Suprema de Justicia debido a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano.

En mayo de 2025, la jueza Águeda Rentería denegó una solicitud de fianza presentada por la defensa de Rodríguez y Pittí, manteniendo a ambos bajo proceso judicial activo.