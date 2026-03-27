Caso Pinchazos: Ronny Rodríguez y William Pitti se entregan a las autoridades; eran prófugos desde 2015

Ciudad de Panamá/Ronny Rodríguez y William Pitti, ambos prófugos desde el 2015, desde que se ordenó su aprehensión como parte de la investigación por el caso Pinchazos, se entregaron en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de Ancón. Esta información fue confirmada por la Policía Nacional a TVN Noticias.

Ya por este caso Pinchazos, en el 2023, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la sentencia de 50 meses de prisión para Gustavo Peréz y Alejandro Garuz en caso de escuchas ilegales.

Mientras que el expresidente Ricardo Martinelli fue absuelto en noviembre de 2021 tras realizarse la lectura de sentencia por el caso 'pinchazos', por parte del Sistema Penal Acusatorio.

El caso Pinchazos es por el delito contra la libertad, en la modalidad de delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.

Rony Ramiro Rodríguez Mendoza y William Pittí Navarro eran los encargados de operar las máquinas pinchadoras, a través de las cuales se dieron las escuchas ilegales durante la pasada administración a los políticos, empresarios, periodistas, y por lo cual están siendo procesados los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz.

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