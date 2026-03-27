Fijan fechas de juicio contra Ronny Rodríguez y William Pitti tras levantamiento de rebeldía

Las audiencias marcarán el avance de estos casos en la fase ordinaria, luego de varios años de trámite dentro del sistema penal.

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá fijó las fechas de audiencia ordinaria en dos procesos penales seguidos contra Ronny Ramiro Rodríguez y William Pitti Navarro, luego de ordenar el levantamiento de la rebeldía en ambos casos.

Según los edictos judiciales N.° 276 y N.° 278, uno de los juicios fue programado para el lunes 20 de abril de 2026 a las 9:00 a.m., por un caso relacionado con delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado en perjuicio del Consejo de Seguridad.

En tanto, el segundo proceso, vinculado a delitos contra la libertad, específicamente por la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, tiene como fecha de audiencia el miércoles 29 de abril de 2026 a las 9:00 a.m., con una fecha alterna establecida para el viernes 21 de mayo de 2026, en el mismo horario.

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Ambas decisiones se dan tras el levantamiento de la rebeldía de los imputados, lo que permite retomar el curso de los procesos judiciales que se mantenían suspendidos.

Los edictos también establecen la designación de defensa particular y pública para los acusados, así como la participación de querellantes en uno de los expedientes. Además, el tribunal dejó sin efecto las órdenes de conducción que pesaban en su contra.

Ronny Rodríguez y William Pitti, ambos prófugos desde el 2015, se entregaron este viernes a las autoridades para enfrentar los procesos que se les siguen cuando eran parte del Consejo de Seguridad Nacional, durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.

El caso Pinchazos es por el delito contra la libertad, en la modalidad de delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad contra empresarios, políticos y líderes sindicales entre 2009 y 2014, utilizando el sistema Pegasus.

Tanto Rodríguez como Pittí Navarro son señalados como los encargados de operar las máquinas pinchadoras. A través de ellas se dieron las escuchas ilegales durante la pasada administración a los políticos, empresarios, periodistas. Por lo cual están siendo procesados los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz.

En mayo de 2025, la jueza Águeda Rentería rechazó una solicitud de fianza presentada por Rodríguez y Pittí.

En el 2015, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia giró órdenes de indagatoria contra Rodríguez y Pittí, pero ninguno compareció. También hay órdenes de detención emitidas por el desaparecido Juzgado Decimosexto Penal.

Sentencias del caso Pinchazos

Ya por este caso Pinchazos, en el 2023, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la sentencia de 50 meses de prisión para Gustavo Pérez y Alejandro Garuz en caso de escuchas ilegales.

Mientras que el expresidente Ricardo Martinelli fue absuelto en noviembre de 2021 tras realizarse la lectura de sentencia por el caso 'pinchazos', por parte del Sistema Penal Acusatorio.

El proceso de Martinelli (2009-2014) fue tramitado en la Corte Suprema, primeramente, por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), pero luego de renunciar al cargo, el expediente fue remitido al Sistema Penal Acusatorio, donde fue declarado no culpable.