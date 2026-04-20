Junta Comunal demuele infraestructura que bloqueaba entrada al Coco Parque de San Francisco

La situación con la falta de un acceso a esta área verde de uso público, ubicada frente a los edificios Belvedere Park y Windrose, se originó hace más de 20 años, cuando allí había un astillero.

Este lunes 20 de abril inició el operativo de demolición de las estructuras que bloqueaban la servidumbre pública de acceso a Coco Parque, en el sector de Coco del Mar.

La intervención ejecutada por la Junta Comunal de San Francisco tiene como objetivo liberar el paso peatonal tras un prolongado conflicto territorial con el edificio Belvedere, cuyas instalaciones impedían el ingreso de los ciudadanos al área recreativa.

La medida busca restituir el paso peatonal tras años de conflicto territorial entre la comunidad y el edificio Belvedere, estructura señalada por obstruir el ingreso a las áreas verdes del sector.

"Están bloqueando la entrada de todos los ciudadanos al Coco Parque", reclamó la representante del corregimiento, Serena Vamvas.

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La intervención responde a un proveído en firme firmado por el alcalde de la capital, Mayer Mizrachi, el cual se fundamenta en un levantamiento topográfico realizado por la Alcaldía de Panamá y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati). Estos informes técnicos determinaron que las estructuras demolidas ocupaban ilegalmente terrenos de servidumbre, validando la acción administrativa ejecutada esta mañana.

Vamvas señaló que el proceso ha atravesado múltiples etapas legales y de consulta ciudadana, destacando reuniones que congregaron a cerca de 400 residentes. Según detalló la representante, el edificio Belvedere interpuso diversos recursos legales para frenar la demolición; no obstante, tras agotarse las instancias correspondientes, se procedió con el uso de maquinaria para derribar los muros que impedían el libre tránsito.

"Coco Parque va y no vamos a dejar que nadie se interponga entre nosotros y ese parque que tanto hemos luchado por tener", advirtió Vamvas.

Contexto

La situación con la falta de un acceso a esta área verde de uso público, ubicada frente a los edificios Belvedere Park y Windrose, se originó hace más de 20 años, cuando allí había un astillero. El terreno que queda justo detrás de la iglesia San Francisco de la Caleta estaba concesionado, pero en 2023 la concesión venció.

El problema surgió cuando el edificio Belvedere Park construyó su garita de seguridad sobre la servidumbre, eliminando así la entrada o acceso público al Coco Parque.

Desde hace 7 años, los residentes y miembros de la junta de desarrollo local han intentado mediar con los propietarios del edificio, pero hasta la fecha no se había llegado a ningún acuerdo.

Hasta ahora, el proyecto marcha con una licitación pública para la construcción del acceso que será con madera pública. Según detalla la autoridad local, el pasado 26 de marzo se llevó a cabo la apertura de propuestas, pero hasta la fecha no se ha informado a qué empresa fue adjudicado el contrato.

El proyecto será financiado a través de la partida del Programa de Inversión de Obras Públicas en los Servicios Municipales.

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