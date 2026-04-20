Listos para el registro de Cepanim: jubilados esperan que no haya contratiempos en la plataforma

Las autoridades y representantes de jubilados hicieron un llamado a la población a mantener la calma, utilizar los canales oficiales y completar el registro para poder recibir los certificados, cuya entrega se prevé para el mes de junio.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde las 8:00 a. m. de este lunes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitó el registro en su plataforma digital para que jubilados, pensionados y herederos puedan gestionar el cobro de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim).

La medida genera gran expectativa entre los beneficiarios, quienes durante años han esperado este proceso. Guillermo Cortés, representante de la Asociación Mundo de Jubilados, aseguró que miles de personas estaban listas desde tempranas horas para ingresar al sistema.

“Llegó el momento. Muchos ya estamos preparados para registrarnos. Esperamos que no haya contratiempos como caídas del sistema”, expresó Cortés durante una entrevista en Noticias AM.

El dirigente también destacó que el propio ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció la habilitación de puntos de atención presencial, incluyendo kioscos en distintas áreas, para apoyar a quienes tengan dificultades con el proceso digital.

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Se estima que más de 400 mil personas podrían beneficiarse de este programa, cuyo desembolso total rondaría entre 250 y casi 300 millones de dólares. Según Cortés, estos recursos también podrían contribuir a dinamizar la economía nacional.

Para completar el registro, los interesados deben ingresar al portal oficial del MEF (www.mef.gob.pa) y seleccionar la opción correspondiente a Cepanim. Las autoridades recordaron que en la plataforma también se mantiene disponible la opción de Cepadem, debido a que aún hay personas pendientes de cobrar ese beneficio.

Cortés explicó que, aunque han transcurrido más de cuatro décadas desde el inicio del reclamo, la ley vigente reconoce 34 años de pagos, correspondientes al periodo entre 1983 y 2017, cuando entró en vigencia la normativa actual.

Las autoridades y representantes de jubilados hicieron un llamado a la población a mantener la calma, utilizar los canales oficiales y completar el registro para poder recibir los certificados, cuya entrega se prevé para el mes de junio.

Se espera que en los próximos días se realice un balance sobre el funcionamiento de la plataforma y el avance del proceso de inscripción.