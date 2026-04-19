Este lunes inicia registro para cobrar Cepanim con más de 425 mil beneficiarios

El proceso está dirigido tanto a beneficiarios vivos como a familiares de personas fallecidas que tengan derecho a reclamar estos fondos.

Panamá/A partir de este lunes 20 de abril a las 8:00 a.m, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitará el registro en su plataforma digital para quienes buscan cobrar los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora, conocidos como Cepanim.

Se estima que más de 425 mil personas podrán acceder al sistema para validar su información y ejercer su derecho a recibir este beneficio, correspondiente a la retención de la segunda partida del décimo tercer mes entre 1972 y 1983, junto con los intereses acumulados durante 34 años.

El proceso está dirigido tanto a beneficiarios vivos como a familiares de personas fallecidas que tengan derecho a reclamar estos fondos. Para cada caso, el Ministerio ha establecido requisitos específicos que deberán ser cargados en la plataforma para avanzar con la solicitud.

Quienes aún viven deberán presentar su cédula de identidad personal. En el caso de cónyuges de beneficiarios fallecidos, será necesario adjuntar la cédula del solicitante, el certificado de defunción y el certificado de matrimonio.

Para convivientes o uniones de hecho, considerados en una segunda prioridad, se solicitará la cédula, el certificado de defunción y una resolución de un juez de paz que acredite la relación.

En el caso de los hijos, que ocupan un tercer nivel de prelación, deberán presentar el certificado de defunción del padre o madre, así como el certificado de nacimiento que confirme el parentesco. Si existen varios hijos, deberán ponerse de acuerdo para designar a una sola persona que realice el registro. De no existir consenso, todos los interesados deberán presentarse juntos tanto para el retiro del pago como para su canje en comercios o en el Banco Nacional.

El inicio de este registro marca un paso importante para miles de familias que han esperado por años el reconocimiento de estos fondos, en un proceso que ahora dependerá de la validación digital y del cumplimiento de los requisitos establecidos.