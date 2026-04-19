Asamblea avanza contrarreloj mientras discusión del reglamento interno tambalea

De acuerdo con fuentes legislativas el reglamento interno podría no ser abordado en este periodo.

Panamá/En la recta final del periodo legislativo encabezado por Jorge Herrera, la Asamblea Nacional ha intensificado su ritmo de trabajo para intentar abordar una agenda que aún arrastra temas pendientes.

En los últimos días, tanto el pleno como algunas comisiones han acelerado discusiones con miras al 30 de abril, fecha en la que culmina la actual gestión legislativa.

Entre las aprobaciones destaca la elección de nuevas autoridades clave para el país, como el defensor del pueblo y un magistrado del Tribunal Electoral, junto a su suplente, decisiones que suelen generar atención por su impacto institucional.

Recientemente, se aprobó en tercer debate la propuesta del diputado independiente Neftalí Zamora, que busca que representantes de corregimientos y alcaldes que no rindan cuentas puedan ser denunciados por delitos contra la administración.

Otra iniciativa que avanzó fue la propuesta para aumentar las penas de cárcel a los funcionarios que cobran sin laborar, aprobada en primer debate por la Comisión de Gobierno. El proyecto es impulsado por la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos.

A esto se suma el impulso a debates relacionados con el reglamento interno del órgano legislativo, una normativa que incide directamente en su funcionamiento. Sin embargo, todo apunta a que el pleno aún no está listo para abordar el tema.

La discusión del reglamento interno es una de las promesas de Herrera. Esta semana, la Comisión de Credenciales aceleró el debate y logró incluirlo en la agenda del pleno.

La iniciativa contempla modificaciones a más de 30 artículos, tras la revisión de un total de 240 disposiciones. No obstante, de acuerdo con fuentes legislativas, el tema podría no ser abordado, ya que la propuesta incluye el polémico descuento a los diputados. “Cuando la Asamblea no sesione por falta de quórum, se les aplicará a los diputados principales que se encuentren ausentes injustificadamente el descuento proporcional de sus emolumentos correspondiente a un día de labores”, se lee en el proyecto de ley.

A pesar de ello, no debatir esta propuesta en el periodo actual no parece ser un obstáculo para que Herrera intente reelegirse. Según funcionarios y lo conversado con diputados de distintas bancadas, la reelección del panameñista está sobre la mesa.

Cabe señalar que, Herrera ha logrado avanzar, en su mayoría sin el apoyo de la bancada Vamos, que lo llevó a la presidencia del Legislativo, con propuestas del Ejecutivo que han generado polémica, así como con ratificaciones de funcionarios.

Sin embargo, mientras algunos temas avanzan, otros continúan rezagados y generan cuestionamientos. Un ejemplo es el archivo de la propuesta que buscaba eliminar el otorgamiento vitalicio de escoltas a expresidentes, un tema que ha provocado debate sobre el uso de recursos públicos.

Este contraste entre decisiones adoptadas y asuntos pendientes refleja una agenda legislativa marcada por la presión del tiempo y por demandas ciudadanas que, a pocos días del cierre del periodo, aún esperan respuesta.