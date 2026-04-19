Donación del Club Kiwanis fortalece apoyo a niños del Hogar San Francisco de Asís.

En el Hogar San Francisco de Asís, donde se atiende a niños provenientes de distintos puntos de la provincia, se reconoce la importancia de este tipo de aportes. Allí, las carencias son una realidad constante que requiere atención permanente.

Chiriquí/Un gesto de solidaridad volvió a marcar la diferencia en la vida de decenas de niños en la provincia de Chiriquí, con la reciente donación realizada por el Club Kiwanis de David al Hogar San Francisco de Asís, un espacio que brinda atención a menores en condiciones de vulnerabilidad.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo constante del club, que cada mes apoya a los 41 niños que actualmente residen en este hogar, con el objetivo de cubrir necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.

Desde el Kiwanis de David explicaron que estas acciones buscan ir más allá de una ayuda puntual. La intención es que este tipo de apoyo pueda replicarse en otros espacios que también atienden a poblaciones vulnerables en la provincia.

El trabajo del club se sostiene, en gran medida, gracias a alianzas con el sector privado, que se han convertido en el principal respaldo para mantener la continuidad de estas donaciones.

En el Hogar San Francisco de Asís, donde se atiende a niños provenientes de distintos puntos de la provincia, se reconoce la importancia de este tipo de aportes. Allí, las carencias son una realidad constante que requiere atención permanente.

La hermana Ana María, quien forma parte de la labor del hogar, explicó que el centro acoge a niños en situación de escasos recursos, abandono o condición de orfandad, con una atención que cada año alcanza entre 40 y 50 menores.

Detrás de cada entrega hay historias que reflejan la necesidad de apoyo continuo, en un entorno donde la ayuda externa se convierte en un pilar fundamental para sostener el bienestar de los niños que allí residen.

Con información de Demetrio Ábrego.