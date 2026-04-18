Ernesto Cedeño presentará demanda contra decreto que regula plataformas digitales de transporte

Planteó la necesidad de hacer ajustes en el equipo de trabajo del Ejecutivo , argumentando que algunas decisiones y recomendaciones no se están alineando adecuadamente con la Constitución y la ley.

El abogado Ernesto Cedeño anunció que presentará una demanda contencioso-administrativa de nulidad contra el decreto ejecutivo que regula las plataformas digitales de transporte, conocidas como servicios de “transporte de lujo”, entre ellas Uber.

Según explicó, la acción legal será interpuesta este lunes ante las instancias correspondientes, al considerar cuestionable el reglamento firmado por el presidente de la República y la ministra de Gobierno.

“Ya terminé la demanda, la debo estar presentando, Dios mediante, el lunes”, afirmó.

Aunque reconoció que el decreto tiene “visos de legalidad”, Cedeño indicó que cumple con su rol ciudadano al llevar el tema a los tribunales para su revisión.

El abogado también cuestionó el proceso previo a la firma del documento, señalando que el Ejecutivo debió analizarlo con mayor profundidad antes de su aprobación.

Usted firmó este decreto y ahora se va a revisar. Hubiese sido mejor revisarlo bien antes de firmarlo”, expresó, en un mensaje dirigido al presidente José Raúl Mulino.

En ese sentido, planteó la necesidad de hacer ajustes en el equipo de trabajo del Ejecutivo, argumentando que algunas decisiones y recomendaciones no se están alineando adecuadamente con la Constitución y la ley.

Cedeño también hizo referencia a proyectos pendientes en la Asamblea Nacional, señalando que algunos no avanzan por criterios que, a su juicio, carecen de sustento jurídico.

Sobre el contenido del decreto, el abogado fue crítico y consideró que el instrumento podría beneficiar económicamente a los prestadores del servicio.

“Este decreto, a mi juicio, es para darle billete grueso a la prestataria”, sostuvo.

El presidente de la República, por su parte, adelantó que también revisará el decreto a partir del lunes, tras los comentarios y cuestionamientos que ha generado en distintos sectores.

El reglamento sobre plataformas digitales de transporte ha provocado debate en el país, especialmente entre conductores, usuarios y el sector transporte, por su impacto en la operación de estos servicios.