Avanza proyecto ampliación de la potabilizadora de Chitré para reforzar abastecimiento de agua potable en Azuero

El proyecto contempla una inversión superior a los $22.5 millones y busca mejorar la capacidad de producción y distribución de agua potable para los habitantes de Herrera y Los Santos.

Chitré, Herrera/El Gobierno Nacional informó sobre la aprobación de un proyecto destinado a brindar una solución permanente a la problemática del abastecimiento de agua potable que afecta a los residentes de la región de Azuero, específicamente en Herrera y Los Santos.

La decisión se dio durante una reunión de la Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), donde se aprobó la solicitud de autorización del gasto correspondiente a la Solicitud de Ofertas N.° SDO-03-2025, relacionada con el proyecto denominado “Estudios, Diseño, Mejoras, Rehabilitación, Equipamiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento y Planta Potabilizadora Roberto Reyna del Distrito de Chitré, Provincia de Herrera”.

Además, se autorizó al director del IDAAN, Antonio Tercero González, a formalizar el contrato con la empresa Espina Obras Hidráulicas, S.A., luego de cumplir con los requisitos legales establecidos.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y presidente de la Junta Directiva del Idaan, Jaime Jované, destacó que existe un interés prioritario del presidente José Raúl Mulino, en atender la crisis del agua potable en Azuero, una situación que, según indicó, se ha extendido durante décadas.

El proyecto contempla una inversión superior a los $22.5 millones y busca mejorar la capacidad de producción y distribución de agua potable para los habitantes de Herrera y Los Santos.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, señaló que la administración de Mulino mantiene como prioridad fortalecer el servicio de agua potable a nivel nacional, por lo que se impulsa un proceso de modernización del Idaan y la implementación de un Plan Nacional del Agua.

“Pueden contar con el respaldo del Ministerio de la Presidencia”, expresó Orillac, quien fue designado por el mandatario para trabajar en esta estrategia nacional.

Durante el encuentro, el director del Idaan explicó que el proceso relacionado con esta obra inició en 2023 y, tras varios trámites, el tercer acto público financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue aprobado finalmente el pasado 4 de junio de 2026.

Tercero también detalló que se han ejecutado acciones para mejorar el servicio en Chitré, entre ellas la incorporación de un millón de galones de agua al sistema, la adquisición de válvulas para distintos corregimientos y el reemplazo de tuberías para optimizar la distribución.

Asimismo, informó que ya se han licitado siete plantas potabilizadoras y que equipos técnicos del Idaan han realizado inspecciones en diferentes instalaciones como parte de un plan de mantenimiento preventivo.