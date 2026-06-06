Idaan habilita nuevos pozos para reforzar el suministro de agua en Atalaya de Veraguas

La institución avanza en trabajos de infraestructura y evalúa nuevas fuentes para mitigar la escasez de agua en varias comunidades del distrito.

Provincia de Veraguas./El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que continúa con los trabajos de habilitación de pozos para garantizar el suministro de agua potable en el distrito de Atalaya, específicamente en el sector de la vía hacia La Florecita.

Según la entidad, la empresa Naturgy iniciará las obras civiles necesarias para la instalación de ocho postes eléctricos que permitirán llevar energía al pozo. Posteriormente, se realizarán pruebas de funcionamiento y las conexiones correspondientes para incorporarlo al sistema, con el fin de brindar un servicio más eficiente a los residentes.

Aldo Vásquez, director regional del Idaan en Veraguas, explicó que estas acciones forman parte de un plan integral orientado a mejorar el abastecimiento de agua en el distrito.

“A través de este plan de acción esperamos mejorar el suministro de agua en la comunidad de Atalaya. Asimismo, continuaremos habilitando otros pozos ubicados en Punta Mono y Atalaya. Esto permitirá incorporar más agua al sistema y mitigar la deficiencia existente”, señaló.

Vásquez indicó además que la construcción de una planta potabilizadora sigue siendo una alternativa en evaluación dentro de los proyectos de mediano y largo plazo.

“No hay una fecha exacta sobre la potabilizadora, pero a medida que avancen los trabajos se perforarán pozos adicionales a los ya existentes”, agregó.

Las declaraciones fueron ofrecidas tras una reunión realizada entre autoridades del Idaan, residentes del distrito y miembros del Comité Pro Agua de Atalaya. Durante el encuentro se instaló una mesa de trabajo con el propósito de buscar soluciones a los problemas de abastecimiento que afectan a diversas comunidades de la zona.

Con información de Ney Castillo.