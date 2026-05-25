Atalaya vuelve a las calles por la falta de agua: residentes endurecen protestas y exigen respuestas del Idaan

Mientras esperan la visita del director nacional del Idaan, en Atalaya crece la presión ciudadana y también la frustración de una población que asegura estar cansada de promesas incumplidas y de sobrevivir sin acceso regular a agua potable.

Veraguas/La crisis de agua potable en el distrito de Atalaya volvió a encender el descontento ciudadano. Por segunda ocasión, residentes cerraron las principales vías de acceso y salida del poblado para exigir una solución definitiva al problema de abastecimiento que, según denuncian, lleva meses afectando a cientos de familias.

La protesta fue levantada luego de que las autoridades se comprometieran a que el próximo jueves el director general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Antonio Tercero, acudirá personalmente al distrito para reunirse con una comisión de moradores y escuchar sus reclamos.

“Solamente solicitamos la presencia del director provincial del Idaan, no solicitamos la presencia de la gobernadora de la provincia porque en el cierre anterior ella fue quien lo comprometió a él diciendo que en 30 días Atalaya iba a tener agua, cosa que nunca sucedió”, manifestó Yessenia González, una de las afectadas durante la protesta.

González aseguró que la situación ha obligado a muchas familias a depender de carros cisterna para obtener agua, pero denunció que el líquido que reciben no es apto para el consumo.

“Nos tiene dependientes de carros cisternas. Esa agua no se puede tomar ni usar para cocinar. Viene babosa, con olor y hasta con sabor a suavitel”, afirmó.

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El malestar de los residentes también apunta a la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades. Atanacio Díaz, otro de los afectados, señaló que las protestas continuarán mientras no exista una solución inmediata.

“Hace meses estamos en la misma situación y eso nos llevó nuevamente a cerrar la vía. Vamos a continuar la lucha hasta que nos den una respuesta real. Hay millones para malgastar en otras cosas que el pueblo no necesita, pero no para resolver algo tan vital como el agua”, expresó.

Por su parte, el director regional del Idaan en Veraguas, Aldo Vázquez, reconoció las deficiencias en el suministro y aseguró que el problema responde, en parte, a la prolongada temporada seca que atraviesa el país.

“El director ejecutivo del Idaan va a reunirse con una comisión este jueves y los va a atender personalmente. El problema de Atalaya no es exclusivo de este distrito; es una situación que se está dando a nivel nacional. Estamos atravesando un verano bastante prolongado y muchos de los pozos han bajado sus niveles”, explicó.

Entre las principales exigencias de los residentes están el acceso diario y continuo al agua potable, mejoras en la calidad del suministro, la habilitación de pozos y una revisión de la conexión con la planta potabilizadora de Santiago, que consideran ineficiente.

Mientras esperan la visita del director nacional del Idaan, en Atalaya crece la presión ciudadana y también la frustración de una población que asegura estar cansada de promesas incumplidas y de sobrevivir sin acceso regular a agua potable.