Más de 140 crías de tortugas marinas fueron liberadas en Playa San San tras 75 días de incubación

La jornada fue realizada por guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) del Ministerio de Ambiente de Panamá, junto a unidades de la Policía Ambiental y monitores de la Asociación de Amigos y Vecinos de la Costa y la Naturaleza (Ammvecona).

Bocas del Toro/Un total de 144 neonatos de tortuga marina fueron liberados en playa San San, ubicada dentro del Parque Nacional Humedal San San Pond Sak, como parte de las acciones de conservación y protección de especies marinas en peligro que se desarrollan en la provincia de Bocas del Toro.

La jornada fue realizada por guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), junto a unidades de la Policía Ambiental y monitores de la Asociación de Amigos y Vecinos de la Costa y la Naturaleza (Ammvecona).

De acuerdo con la información suministrada por MiAmbiente, las crías permanecieron cerca de 75 días en incubación dentro de un vivero acondicionado para la protección y manejo de nidos, con el objetivo de aumentar sus probabilidades de supervivencia antes de ingresar al mar.

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La liberación se efectuó bajo supervisión de personal técnico y guardaparques, quienes verificaron las condiciones adecuadas para el traslado de los neonatos hasta la playa y su posterior desplazamiento hacia el océano.

Playa San San es considerada uno de los puntos más importantes para la anidación de tortugas marinas en Panamá, por lo que durante las temporadas reproductivas se mantienen operativos de vigilancia y monitoreo para proteger los nidos de amenazas como el saqueo, la contaminación y la depredación natural.

Las autoridades ambientales destacaron que estas acciones forman parte de los programas de manejo y conservación desarrollados dentro del Parque Nacional Humedal San San Pond Sak, un área protegida reconocida por su riqueza ecológica y por albergar ecosistemas de humedales, manglares, playas y zonas marino-costeras.